أكد الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة ، يوسف خليفة اليوسف، أنه لا ينبغي التردد في تفكيك في ، موضحا بأنه السبيل لنيل .

 

وقال “اليوسف” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لاينبغي التردد في العمل على تفكيك الأستبداد في المنطقة فكل العنف الذي افتعله ” حلف الأشرار” هدفه الأول هو غرس اليأس من نيل الحرية “.

وأضاف في تغريدة أخرى مشيرا إلى رباعية دول الحصار لقطر قائلا: ” “حلف الأشرار” يمثل أقبح وجه في تاريخ فهم لم يستسلموا للعدو فقط وانما تجاوزوا ذلك الى التعاون معه في شعوب المنطقة وتدمير مواردها”.

 

يشار أن والإمارات والبحرين ومصر قد فرضوا حصارا بريا وبحريا وجويا خانقا على ، بهدف تدمير مقتدراتها التي جعلتها تغدوا اسما كبيرا في ، من خلال استثماراتها الضخمة وقدرتها على جذب العقول للنهوض باسمها في المحافل الدولية.

Also published on Medium.