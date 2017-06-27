أكد الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، يوسف خليفة اليوسف، أنه لا ينبغي التردد في تفكيك الاستبداد في المنطقة، موضحا بأنه السبيل لنيل الحرية.

وقال “اليوسف” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لاينبغي التردد في العمل على تفكيك الأستبداد في المنطقة فكل العنف الذي افتعله ” حلف الأشرار” هدفه الأول هو غرس اليأس من نيل الحرية “.

لاينبغي التردد في العمل على تفكيك الأستبداد في المنطقة فكل العنف الذي افتعله " حلف الأشرار" هدفه الأول هو غرس الياس من نيل الحرية . — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 27, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مشيرا إلى رباعية دول الحصار لقطر قائلا: ” “حلف الأشرار” يمثل أقبح وجه في تاريخ الأمة فهم لم يستسلموا للعدو فقط وانما تجاوزوا ذلك الى التعاون معه في قتل شعوب المنطقة وتدمير مواردها”.

"حلف الأشرار" يمثل أقبح وجه في تاريخ الأمة فهم لم يستسلموا للعدو فقط وانما تجاوزوا ذلك الى التعاون معه في قتل شعوب المنطقة وتدمير مواردها — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 27, 2017

يشار أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضوا حصارا بريا وبحريا وجويا خانقا على قطر، بهدف تدمير مقتدراتها التي جعلتها تغدوا اسما كبيرا في العالم، من خلال استثماراتها الضخمة وقدرتها على جذب العقول للنهوض باسمها في المحافل الدولية.

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