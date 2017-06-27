كشف الكاتب والباحث السعودي، مشعل علي السحيحير، أن دول مجلس التعاون الخليجي ستقتصر فقط على السعودية والإمارات والبحرين، متوقعا التحاق الكويت به لحاجتها لأي تكتل سياسي اقتصادي.

وقال “السحيحير” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” دور مجلس التعاون الخليجي القادم ؟ السعوديه والامارات والبحرين وقد تلحق بهم الكويت فالكويت بأشد الحاجة لاي تكتل سياسي اقتصادي”.

دور مجلس التعاون الخليجي القادم ؟

السعوديه والامارات والبحرين وقد تلحق بهم الكويت فالكويت بأشد الحاجة لاي تكتل سياسي أقتصادي — مشعل علي السحيحير (@alshiheer) June 26, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” دور مجلس التعاون الخليجي القادم ؟ بلاشك ان سلطنة عمان غير مقبولة سعوديا” أمارتيا” فاهي لتكون عضو قادم في الاتحاد الخليجي.”.

دور مجلس التعاون الخليجي القادم ؟

بلاشك ان سلطنة عمان غير مقبولة سعوديا" أمارتيا" فاهي لتكون عضو قادم في الاتحاد الخليجي ؟ — مشعل علي السحيحير (@alshiheer) June 26, 2017

وتابع قائلا: ” دور مجلس التعاون الخليجي القادم ؟ الاتحاد الخليجي هو كالتالي : السعوديه الامارات البحرين الكويت وهذا يغنيها عن مجلس خليجي ليفي بالغرض؟”.

دور مجلس التعاون الخليجي القادم ؟

الاتحاد الخليجي هو كالتالي : السعوديه الامارات البحرين الكويت وهذا يغنيها عن مجلس خليجي ليفي بالغرض ؟ — مشعل علي السحيحير (@alshiheer) June 26, 2017

يشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة ارتفعت نبرة العديد من الكتاب السعوديين المطالبين بخروج سلطنة عمان من مجلس التعاون الخليجي، اعتراضا على سياستها “الحيادية” في الأزمات الخليجية وعدم ارتمائها في أحضان السياسة السعودية خاصة خلال الأزمة اليمنية والخليجية الأخيرة، وهو الامر الذي ترفضه سلطنة عمان التي تقوم سياستها على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والانضمام لسياسة المحاور.

وكانت سلطنة عمان قد هددت بالانحساب من مجلس التعاون الخليجي في حال تطور إلى اتحاد، لعلمها المسبق بأن الظروف غير متواتية للتقدم نحو هذه الخطوة في ظل وجود علاقات مأزومة بين غالبية دول مجلس التعاون.

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