كشف الكاتب والباحث السعودي، مشعل علي السحيحير، أن دول ستقتصر  فقط على والإمارات والبحرين، متوقعا التحاق به لحاجتها لأي تكتل سياسي اقتصادي.

 

وقال “السحيحير” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” دور مجلس التعاون الخليجي القادم ؟ السعوديه والامارات والبحرين وقد تلحق بهم الكويت فالكويت بأشد الحاجة لاي تكتل سياسي اقتصادي”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” دور مجلس التعاون الخليجي القادم ؟ بلاشك ان غير مقبولة سعوديا” أمارتيا” فاهي لتكون عضو قادم في .”.

 

وتابع قائلا: ” دور مجلس التعاون الخليجي القادم ؟ الاتحاد الخليجي هو كالتالي : السعوديه الكويت وهذا يغنيها عن مجلس خليجي ليفي بالغرض؟”.

 

يشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة ارتفعت نبرة العديد من الكتاب السعوديين المطالبين بخروج سلطنة عمان من مجلس التعاون الخليجي، اعتراضا على سياستها “الحيادية” في الأزمات الخليجية وعدم ارتمائها في أحضان السياسة السعودية خاصة خلال والخليجية الأخيرة، وهو الامر الذي ترفضه سلطنة عمان التي تقوم سياستها على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والانضمام لسياسة المحاور.

 

وكانت سلطنة عمان قد هددت بالانحساب من مجلس التعاون الخليجي في حال تطور إلى اتحاد، لعلمها المسبق بأن الظروف غير متواتية للتقدم نحو هذه الخطوة في ظل وجود علاقات مأزومة بين غالبية دول مجلس التعاون.

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