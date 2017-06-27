كشف مصادر مطلعة بالحرس الملكي السعودي، بأن الحرس تلقوا أوامر بالمرابطة في قصر ولي العهد السعودي السابق الأمير “محمد بن نايف” في العاصمة الرياض.

ورجحت المصادر أن يكون معنى هذا التحرك وضع “محمد بن نايف” قيد الإقامة الجبرية، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “الخليج الجديد”.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الايام الماضية تفيد بوضع “محمد بن سلمان” و 5 أمراء، وعدد من ضباط الداخلية، قيد الإقامة الجبرية، بعدما تواصلوا مع الأمير “محمد بن نايف” عقب عزله.

يشار إلى أن العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز”، قد أصدر فجر الأربعاء الماضي، مجموعة كبيرة من الاوامر الملكية قضى أحدها بتعيين نجله، الأمير “محمد بن سلمان”، وليا للعهد، بدلا من الأمير “محمد بن نايف”، الذي أعفاه من منصبه.

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