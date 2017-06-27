كشف مصادر مطلعة بالحرس الملكي السعودي، بأن الحرس تلقوا أوامر بالمرابطة في قصر ولي العهد السعودي السابق الأمير “” في العاصمة .

 

ورجحت المصادر أن يكون معنى هذا التحرك وضع “محمد بن نايف” قيد ، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “الخليج الجديد”.

 

وكانت أنباء قد ترددت خلال الايام الماضية تفيد بوضع “” و 5 أمراء، وعدد من ضباط ، قيد الإقامة الجبرية، بعدما تواصلوا مع الأمير “محمد بن نايف” عقب عزله.

 

يشار إلى أن العاهل السعودي الملك “”، قد أصدر فجر الأربعاء الماضي، مجموعة كبيرة من الاوامر الملكية قضى أحدها بتعيين نجله، الأمير “محمد بن سلمان”، وليا للعهد، بدلا من الأمير “محمد بن نايف”، الذي أعفاه من منصبه.

 

Also published on Medium.