شن الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، هجوما عنيفا على الداعية الإماراتي المجنس (الأردني الأصل) وإمام وخطيب مسجد زايد، وسيم يوسف، واصفا إياه بمثير الفتن وشبيه الرجال، مطالبا إياه بعدم التحدث باسم الشعب الجزائري.

ودخل “دراجي” و”يوسف” في سجال كبير بعد أن قال الاخير في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” من الغباء أن تبقى على طريق ترى نتيجته عوراء ! فسياسة #قطر جعلت الشعب القطري ضحية لكره العالم له ! كـ #مصر و #ليبيا و #الجزائر !”.

من الغباء أن تبقى على طريق ترى نتيجته عوراء !

فسياسة #قطر جعلت الشعب القطري ضحية لكره العالم له !

كـ #مصر و #ليبيا و #الجزائر !

١/٤ — وسيم يوسف (@waseem_yousef) June 24, 2017

من جانبه رد “دراجي” على ادعاءات وسيم يوسف مطالبا إياه بعدم الحديث باسم الشعب الجزائري مذكرا إياه بجنسيته الأصلية، قائلا: ” من المفروض لايحق لك حتى الحديث باسم بلدك الأصلي الاردن ، فمابالك بالحديث باسم الشعب الجزائري الذي يعرف كيف يميز بين الرجال واشباههم”.

من المفروض لايحق لك حتى الحديث باسم بلدك الأصلي الاردن ، فمابالك بالحديث باسم الشعب الجزائري الذي يعرف كيف يميز بين الرجال واشباههم — hafid derradji (@derradjihafid) June 24, 2017

وأضاف “دراجي” في رده “وسيم يوسف”بعد اتهامه بالخائن لأنه يعارض ولي امره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا: ” نعم نحن في الجزائر نعتقد بان الكلام واجب وحق على كل مواطن حر شريف وننتقد بعضنا بالادب والاحترام ولا نبحث عن جنسية اخرى بديلة عن الجزائرية”.

نعم نحن في الجزائر نعتقد بان الكلام واجب وحق على كل مواطن حر شريف وننتقد بعضنا بالادب والاحترام ولا نبحث عن جنسية اخرى بديلة عن الجزائرية — hafid derradji (@derradjihafid) June 24, 2017

وفي دفاعه عن نفسه لإزالة مشكلة الجنسية، قارن ” وسيم يوسف” بينه وبين “القرضاوي” كونه مجنس بجنسية قطرية، ليرد عليه “دراجي” بالقول: ” انا لست ناطقا رسميا باسم الشيخ القرضاوي لكنه لجأ إلى جنسية اخرى مظطرا بعدما بينما كان الانتماء الى عائلة الشيخ زايد حلم حياتك كما صرحت”.

انا لست ناطقا رسميا باسم الشيخ القرضاوي لكنه لجأ إلى جنسية اخرى مظطرا بعدما بينما كان الانتماء الى عائلة الشيخ زايد حلم حياتك كما صرحت — hafid derradji (@derradjihafid) June 25, 2017

ورد “يوسف” كعادتة شيوخ السلاطين متهما “دراجي” بالخيانة قائلا: ” اخرى = أخرى مظطرا = مضطراً الى = إلى الظاهر توظيفك بالجزيرة واسطته الخيانة لا الشهادة ! والقرضاوي خان وطنه وعلمكم خيانة أوطانكم”.

اخرى = أخرى

مظطرا = مضطراً

الى = إلى

الظاهر توظيفك بالجزيرة واسطته الخيانة لا الشهادة !

والقرضاوي خان وطنه وعلمكم خيانة أوطانكم — وسيم يوسف (@waseem_yousef) June 25, 2017

وما كان من “دراجي” ليرد ساخرا بالقول: ” ههههههه سبحان الله تدعي بأنك شيخ وتنزل بمستوى النقاش إلى هذه الدرجة! أسيادك يتأهبون لصلاة العيد وانت تجادل أسيادك لاجل أسيادك وضد اسيادك”.

ههههههه سبحان الله تدعي بأنك شيخ وتنزل بمستوى النقاش إلى هذه الدرجة! أسيادك يتأهبون لصلاة العيد وانت تجادل أسيادك لاجل أسيادك وضد اسيادك.. — hafid derradji (@derradjihafid) June 25, 2017

وأضاف قائلا: ” هههههه.. “غفر الله لك وعيدك مبارك”.. شوف أحنا كيف نحترم الإنسان امتثالا لتعاليم ديننا حتى وإن كان ذلك الإنسان شيخا من شيوخ طايوان . سلام”.

هههههه.. "غفر الله لك وعيدك مبارك".. شوف أحنا كيف نحترم الإنسان امتثالا لتعاليم ديننا حتى وإن كان ذلك الإنسان شيخا من شيوخ طايوان . سلام — hafid derradji (@derradjihafid) June 25, 2017

وأردف موضحا معى مصطلح “شيوخ طايوان” قائلا: ” “طايوان” في قاموس الجزائريين الأحرار غير “تايوان” التي تعرفها أنت وشيوخك الذين كنت تحلم بالانتماء إليهم عوض ان تحلم بالإقتداء بسيدنا محمد”.

"طايوان" في قاموس الجزائريين الأحرار غير "تايوان" التي تعرفها أنت وشيوخك الذين كنت تحلم بالانتماء إليهم عوض ان تحلم بالإقتداء بسيدنا محمد — hafid derradji (@derradjihafid) June 25, 2017

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