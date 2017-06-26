في مفاجأة غير متوقعة، عاد موقع “الجزيرة نت”، للعمل داخل مصر بعد أن قررت السلطات المصرية حجبه ضمن أكثر من 100 موقع على الإنترنت لاتهامها بترويج الشائعات وزعزعة الأمن، بحسب زعمها.

وأكد مراسل “وطن” في مصر بأن الموقع “الجزيرة.نت” قد عاد للعمل بشكل طبيعي ودون أي معوقات، دون أن يتم الكشف عن أسباب رفح الحظر، أو إن كان عرضيا.

وكانت مصادر مصرية قد اكدت أن السلطات المصرية وتماشيا مع قرار السعودية والإمارت قد حجبت 21 موقعا توسعت لتشمل أكثر من 100 موقع إلكتروني بينها الموقع الرئيسي لشبكة تلفزيون الجزيرة، و”قناة الشرق” و”مصر العربية” و”الشعب” و”عربي 21 ” و “رصد” و”حماس أون لاين” مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال هذه المواقع.

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