أكد الفحصُ الطبّي الذي أُجريَ للفنّانة السوريّة “أصالة” ثبوت تعاطيها المخدرات، بعد أن عُثِرَ بحوزتها 8 غرامات من الكوكايين، في مطار بيروت، أثناء مغادرتها متوجّهةً مع زوجها طارق العريان، الى مصر بعد تمضيتها أربعة أيّام في لبنان.وفق موقع “mtv” اللبنانيّ

وضُبطت الكمية بحوزة أصالة مخبّأة في إحدى أدوات الماكياج، حيث أنكرت معرفتها بوجودها.

وبعد إحالتها الى مكتب مكافحة المخدرات لاستكمال التحقيق معها وإخضاعها لفحص طبّي للتأكد ما إذا كانت تتعاطى المخدرات، أظهرت النتيجة بأنّها تتعاطى المخدرات.

واعترفت أصالة بأنّ كميّة الكوكايين التي بحوزتها هي لاستعمالها الشخصي.

وأصدر مدعي عام جبل لبنان القاضي كلود كرم قراراً بإخلاء سبيل أصالة بموجب سند إقامة على أن تخضع مجدداً بعد فترة وجيزة لفحص تعاطي المخدرات.

وتشير المعلومات الى أنّ أصالة غادرت لبنان عند الساعة الثانية والربع فجراً، بعد انتهاء الترتيبات القانونيّة، إلا أنّها ستكون ملزمة، في زياراتها المقبلة الى لبنان، بالخضوع لفحص تعاطي المخدرات من جديد.

وكشف مصدر مطلع على القضيّة لموقع mtv أنّ الترتيبات القضائيّة التي تمّت مع أصالة طبيعيّة، إذ أنّه في حال إلقاء القبض على متعاطٍ للمخدرات للمرة الأولى يتمّ إخلاء سبيله بعد التحقيق معه وتوقيعه تعهداً بعدم التعاطي من جديد، إلا أنّ هذه الترتيبات أتت سريعة مع أصالة لجهة إخضاعها لفحص فوري والتحقيق معها ليلاً.

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