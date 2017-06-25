أشاد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بما تمكنت دولة قطر من تحقيقه تحت قيادة الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» من «إنجازات حضارية وتنمية شاملة». وذلك في برقية تهنئة بعثها أمير دولة الكويت لنظيره أمير قطر؛ بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأحد، فقد أشاد الشيخ «صباح الأحمد» بـ«ما حققته دولة قطر الشقيقة من إنجازات حضارية، وتنمية شاملة، في ظل قيادة سموه (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) الحكيمة، ومتمنيًا لسموه موفور الصحة ودوام العافية، ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم دوام العزة والرفعة والازدهار».

كما بعث نائب أمير الكويت، ولي العهد الشيخ «نواف الأحمد الجابر الصباح»، ببرقية تهنئة إلى أمير قطر؛ جاء فيها: «خالص تهانيه بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيًا لسموه دوام الصحة وموفور العافية، ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار»، بحسب لوكالة الأنباء. فيما بعث، بالمناسبة نفسها، الشيخ «جابر مبارك الحمد الصباح» رئيس مجلس الوزراء، ببرقية تهنئة مماثلة.

جدير بالذكر أن دولة قطر تشهد، منذ الخامس من يونيو/حزيران الجاري، مقاطعة 7 دول لها وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ «دعم الإرهاب»، في حين نفت الدوحة تلك الاتهامات.

وشدّدت قطر على أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب؛ تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني».

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