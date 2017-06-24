فاجأ الشيخ أحمد الغامدي، الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة، متابعيه على “تويتر” بوضع أغنية “أيام العيد” للسيدة احتفالا بحلول .

 

​وواجه الغامدي كثير من الانتقادات إلى جانب بعض الإشادة من متابعيه.

​وبخلاف الرأي السائد في فلا يرى الغامدي أن الموسيقى حرامًا، ويقول أنه يعتمد على أراء فقهية سابقه أحلت الاستماع إليها.

 

ويواجه الغامدي انتقادات كثيرة من علماء دين رسميين بالمملكة نظرا لأرائه التي تخالف الإجماع السعودي، فالغامدي لا يرى حرمة في الاختلاط، ولا في كشف وجه المرأة، يخلاف الرأي الديني الرسمي للملكة

 

 

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