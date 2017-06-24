فاجأ الشيخ أحمد الغامدي، الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة، متابعيه على “تويتر” بوضع أغنية “أيام العيد” للسيدة فيروز احتفالا بحلول عيد الفطر.

​وواجه الغامدي كثير من الانتقادات إلى جانب بعض الإشادة من متابعيه.

ايام العيد لفيروز https://t.co/XU2IpPhym3 — أحمد بن قاسم الغامدي (@DAhmadq84) June 24, 2017

​وبخلاف الرأي السائد في السعودية فلا يرى الغامدي أن الموسيقى حرامًا، ويقول أنه يعتمد على أراء فقهية سابقه أحلت الاستماع إليها.

ويواجه الغامدي انتقادات كثيرة من علماء دين رسميين بالمملكة نظرا لأرائه التي تخالف الإجماع السعودي، فالغامدي لا يرى حرمة في الاختلاط، ولا في كشف وجه المرأة، يخلاف الرأي الديني الرسمي للملكة

نحتاج دعاة يملكون فكرا نيرا واطلاعا واسعا على الديانات الأخرى كي يكونوا متزنين في نظرتهم للغير دون انتقاصا من حق أحد أثناء الحكم عليه . — Abdulrahman kahtani (@saad90901389) June 25, 2017

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