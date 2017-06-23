نشرت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية مقالا للسفير فهد العطية سفير قطر لدى روسيا.

ويقول سفير قطر في مقاله إن الدول التي أعلنت مقاطعتها لقطر أقدمت على خطوات أخرى أيضا منها ضرب حصار بري وجوي وبحري. ومثلت هذه الخطوات انتهاكا للقانون الدولي.

ويشير كاتب المقال إلى أن قطر لم تصدر بيانا شديد اللهجة حول الأحداث الأخيرة وشددت على ضرورة حسم الخلاف عبر الحوار.

ويقول السفير فهد العطية إنه ما من شك في أن الحملة على قطر تهدف إلى تغيير نظام الحكم وإنشاء حكومة موالية للسعودية ودولة الإمارات.

ويلفت السفير إلى أن الدوحة ترى أن روسيا تتخذ الموقف البنّاء الإيجابي، منتقدة حصار قطر، وتأمل في أن تقف موسكو ضد حصار قطر في مجلس الأمن الدولي وفي المحافل الدولية الأخرى.

Also published on Medium.