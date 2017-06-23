هاجم الكاتب الصحفي القطري، ومدير تحرير صحيفة “العرب”، جابر بن ناصر المري، قائمة الطلبات التي أرسلتها دول الحصار إلى قطر، مؤكدا بأن هذه الطلبات مرفوضة شعبيا قبل أ تكون مرفوضة رسميا، واصفا إياها بمطالب “وصاية”.

وقال “المري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #مطالب_الوصاية على #قطر مرفوضة شعبياً قبل أن تكون مرفوضة رسمياً”.

#مطالب_الوصاية على #قطر مرفوضة شعبياً قبل أن تكون مرفوضة رسمياً. — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) June 23, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى موجها حديثه لرباعية دول الحصار: ” #مطالب_الوصاية أرجو إرسالها لأحد أمراء المحافظات أو إحدى الإمارات السبع، أما #قطر فدولة ذات سيادة، بالتالي: #معصي”.

#مطالب_الوصاية أرجو إرسالها لأحد أمراء المحافظات أو إحدى الإمارات السبع، أما #قطر فدولة ذات سيادة، بالتالي: #معصي — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) June 23, 2017

وكانت الكويت قد قدمت إلى قطر قائمة بالمطالب التي أعدتها دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة، وتشمل إغلاق قناة الجزيرة، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

ودعت دول الحصار إلى قطع جميع الروابط مع جماعة الإخوان المسلمين، ومع الجماعات الأخرى، بما في ذلك حزب الله وتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

ودعت دول الحصار إلى رفض تجنيس مواطنيها، وطرد الموجودين حاليا في قطر، على اعتبار أنه تدخل في شؤونها الداخلية.

كما طالبت الدول الأربع بتسليم جميع الأفراد الذين صنفتهم كإرهابيين، ووقف تمويل أي كيان متطرف تصنفه الولايات المتحدة كمجموعات إرهابية، وتقديم معلومات مفصلة عن شخصيات معارضة خليجية.

وتداول إعلاميون قائمة (دعوا إلى التعامل معها بحذر)، تطلب فيها الدول إغلاق مواقع إلكترونية ادعت أنها ممولة من قطر، منها (عربي21، ورصد، والشرق، والعربي الجديد).

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