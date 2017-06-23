سخرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، من طلبات دول الحصار لقطر، بطريقة طريفة، مسقطة الامر كما لو حدث في أوروبا، واصفة الطلبات بانها تهديد للسيادة.

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تخيّل يا رعاك الله أن ألمانيا كتبت لفرنسا تطالبها بغلق إحدى قنواتها وأن تمتنع عن تجنيس أشخاص وأن تخفض تمثيلها الدبلوماسي مع بلجيكا! #تهديد_السيادة”.

تخيّل يارعاك الله أن ألمانياكتبت لفرنساتطالبهابغلق إحدى قنواتهاوأن تمتنع عن تجنيس أشخاص وأن تخفض تمثيلهاالدبلوماسي مع بلجيكا!#تهديد_السيادة — خديجة بن قنة (@Benguennak) June 23, 2017

وكانت الكويت قد سلمت قطر 13 مطلباً من السعودية والإمارات والبحرين ومصر كشروط لإعادة العلاقات، كان من بين أبرزها إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية وجميع المؤسسات التابعة لها، وإيقاف إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الدولة، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، قطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، وقف التدخل في شؤون الدول الأربع، ووقف تجنيس مواطني الدول الأربع.

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