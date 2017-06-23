سخرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “” خديجة بن قنة، من طلبات دول الحصار لقطر، بطريقة طريفة، مسقطة الامر كما لو حدث في ، واصفة الطلبات بانها تهديد للسيادة.

 

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” تخيّل يا رعاك الله أن كتبت لفرنسا تطالبها بغلق إحدى قنواتها وأن تمتنع عن تجنيس أشخاص وأن تخفض تمثيلها الدبلوماسي مع ! #تهديد_السيادة”.

 

وكانت  قد سلمت 13 مطلباً من السعودية والإمارات والبحرين ومصر كشروط لإعادة العلاقات، كان من  بين أبرزها إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية وجميع المؤسسات التابعة لها، وإيقاف إنشاء تركية في الدولة، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع ، قطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، وقف التدخل في شؤون الدول الأربع، ووقف تجنيس مواطني الدول الأربع.

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