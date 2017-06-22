شن ناشطون عمانيون هجوما عنيفا على الداعية الإماراتي -الأردني الأصل-، إمام وخطيب مسجد زايد، وسيم يوسف، وذلك على إثر تصريحاته الاخيرة التي حاول فيها تطويع حديث النبي عليه السلام الذي تحدث فيه عن أهل عمان وتحويره بأن المقصود هم الإماراتيون.

وقال “يوسف” في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، حيث استعرض فيه الحديث النبوي:” قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أتيت لأهل عمان ما شتموك ولا ضربوك”، معتبرا الحديث غير خاص بأهل سلطنة عمان الحاليين، زاعما أن الحديث يقصد “الساحل العماني” الذي يضم عمان وقطر ومعهم الإمارات، ليؤكد قائلا: “هذا هو شعب الإمارات”.

ومع تداول انباء بعزم وسيم يوسف زيارة السلطنة، أطلق الناشطون هاشتاجا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن” بعنوان: ” #شعب_عمان_يرفض_وسيم_يوسف”، صبوا فيه جام غضبهم عليه، رافضين زيارته للسلطنة ومتهمين إياه بزرع الفتنة نازعين عنه صفة الشيخ او الداعية.

#شعب_عمان_يرفض_وسيم_يوسف.

ليش هذا كله

لا عالم وليس لديه شي من العلم.

هذي أقلام مستاجره. لا اكثر ولا اقل.

لن أرحب في من حاول زرع الفتنه — عبدالله الجهوري (@Abdulla37318361) June 22, 2017

أيها المنافق والمتاجر بالدين إعلم أن أرض عمان أرض طاهرة لن تطاها قدميك.

ولن ننسى تصريحاتك ضد قطر بأسم الدين #شعب_عمان_يرفض_وسيم_يوسف — وطني عمان (@oman_future) June 22, 2017

بصراحة ما نتشرف فيك يا المتشبه باصحاب العلم في الدين

#شعب_عمان_يرفض_وسيم_يوسف — emprator (@alshebli_fahad) June 22, 2017

شخص يشوه سمعت بلدي ويسبب الفتنه بيين البلادان

وووالخ ….

اكيد ارفض استضاافته #شعب_عمان_يرفض_وسيم_يوسف — متهور صحماوي (@sahmawi_) June 22, 2017

هذاالمنافق السافل لا نقبل به في ارض السلطنه #شعب_عمان_يرفض_وسيم_يوسف — Faisal Al-Subhi (@FaisalAlSubhi) June 22, 2017

نحن لا نستقبل اللسان الذي يُشترى

نحن اما ان تعترف بأصلك

او ان تبقى تحت رحمه الراعي الذي يُسمنك #شعب_عمان_يرفض_وسيم_يوسف — سكوفلد #عمان 🇴🇲 (@lili22o) June 22, 2017

Also published on Medium.