شن ناشطون عمانيون هجوما عنيفا على الداعية الإماراتي -الأردني الأصل-، إمام وخطيب ، ، وذلك على إثر تصريحاته الاخيرة التي حاول فيها تطويع حديث عليه السلام الذي تحدث فيه عن أهل عمان وتحويره بأن المقصود هم الإماراتيون.

 

وقال “يوسف” في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، حيث استعرض فيه الحديث النبوي:” قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أتيت لأهل عمان ما شتموك ولا ضربوك”، معتبرا الحديث غير خاص بأهل الحاليين، زاعما أن الحديث يقصد “الساحل العماني” الذي يضم عمان وقطر ومعهم ، ليؤكد قائلا: “هذا هو شعب ”.

 

ومع تداول انباء بعزم وسيم يوسف زيارة السلطنة، أطلق الناشطون هاشتاجا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “” بعنوان: ” #شعب_عمان_يرفض_وسيم_يوسف”، صبوا فيه جام غضبهم عليه، رافضين زيارته للسلطنة ومتهمين إياه بزرع نازعين عنه صفة الشيخ او الداعية.

 

 

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