في محاولة رخيصة لدرء تهمة إفساد المجتمع والتي أطلقها المغردون السعوديون قبل أيام على المسلسل الكوميدي “شباب البومب” المذاع على قناة “روتانا خليجية” التي يملكها الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال، لم تجد القناة وأسرة المسلسل مخرجا لهذه التهم إلا بالإنسياق وراء دولتهم بإلصاق تهمة الإرهاب بدولة قطر.

وفي مشهد صادم ومحاولة فجة في استغلال الأطفال وتطويع فكرهم باتجاه الكراهية، زعم المشهد أن قطر هي من أعطت احد الإرهابيين السعوديين “مسدس” لقتل السعوديين.

وبحسب المشهد الذي رصدته “وطن”، فقد سأل الطفل “من الذي أعطى الإرهابي المسدس”، ليجيب عليه بطل المسلسل “فيصل العيسى” بأن من اعطى المسدس للإرهابيين هم “الجيران” ليوضخ صراحة بأن الجيران هم “قطر”.

يا أهل قطر 😵😵😵😵😵شوفوا قناة روتانا خليجية وش حاطه ، حسبي الله ونعم الوكيل👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

على كل من مول روتانا #قطر_تنتصر pic.twitter.com/1szwNuAoV5 — قطر ياروح روحي🇶🇦🌹 (@ummali99911) June 22, 2017

يشار إلى أن وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد العواد كان قد وجه يوم 14حزيران/يونيو الحالي تهديدا بإيقاف مسلسل “شباب البومب” عبر خطاب رسمي تم توجيهه لقناة “روتانا” مطالباً بحذف المشاهد السيئة وغير اللائقة بشكل عاجل، والأخذ بالملاحظات الأخرى التي وردت في خطاب الوزير للقناة.

ونبه الوزير إلى أن عدم الالتزام بالتوجيه سيعرِّض المسلسل للإيقاف الكلّي.

وأكد الوزير أنه سيكون هناك إجراءات صارمة بحق جميع الجهات الإعلامية التي تقدم وتعرض مشاهد، تحتوي على تجاوزات دينية أو أخلاقية، أو عبارات مسيئة، أو محتوى غير مناسب عبر القنوات التلفزيونية كافة.

ومثلما أوضحت الوزارة فإن تحذير الوزير جاء بعد متابعته ما نُشر حول المسلسل، مما يدل على حجم الضجة التي أثارها هذا المسلسل بين السعوديين.

واختصر شاب سعودي في مقطع فيديو نشره، الأربعاء 14 يونيو/ حزيران، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبرها مخاطر بحق الأجيال، تجسدت في مشاهد من المسلسل السعودي “شباب البومب”.

وأوضح الشاب الذي طالب بوقف عرض المسلسل، بأن مشاهد تتخلله تسيء أخلاقياً للناشئة ويقدم رسائل سلبية للمراهقين، خاصة أنهم الجمهور الأول للمسلسل، حسب قوله.

واستنكر الشاب، الذي عرض مجموعة مشاهد من حلقة واحدة، هذا المسلسل، معتبراً أنه يشجع على التصرفات غير الأخلاقية.

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