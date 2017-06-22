كشف الكاتب الصحفي ومدير تحرير دار “الشرق” القطرية، جاسم سلمان أن رجال أعمال قطريين سحبوا استثمارات تقدر بـ 11 مليار دولار من الإمارات وحولوها إلى سلطنة عمان وتركيا.

وقال .سلمان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”١٤٠ رجل أعمال قطريين يسحبون أكثر من 11 مليار $ من #دبي ويحولون إستثماراتهم إلى #عمان وتركيا. و135 شركة عمانية تدخل منتجاتها لقطر #حصار_قطر”.

١٤٠ رجل أعمال قطريين يسحبون أكثر من 11 مليار $ من #دبي

ويحولون إستثماراتهم إلى #عمان وتركيا.

و135 شركة عمانية تدخل منتجاتها لقطر #حصار_قطر pic.twitter.com/qoZNttA9dq — جاسم سلمان (@jassimsalman) June 21, 2017

وكان وفد قطري مكون من 140 رجل أعمال قد زار سلطنة عمان مؤخرا، ووقع مجموعة من الاتفاقيات والصفقات المتعددة لتوريد السلع والمنتجات العمانية إلى السوق المحلية.

وتوقع بيان صحفي صدر، عن غرفة قطر التجارية المنظمة للزيارة، أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة “ظهور منتجات عمانية جديدة في السوق القطرية، خصوصا في قطاع المنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى المواد الأولية للبناء”.

وأضاف البيان أن “زيارة الوفد القطري للعاصمة العمانية مسقط، شهدت لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال، تم خلالها التركيز على تصدير المنتجات العمانية وخاصة في مجال المواد الغذائية والكماليات ومواد البناء إلى الدوحة”.

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