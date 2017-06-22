كشف الكاتب الصحفي ومدير تحرير دار “الشرق” القطرية، جاسم سلمان أن رجال أعمال قطريين سحبوا استثمارات تقدر بـ 11 مليار دولار من وحولوها إلى وتركيا.

 

وقال .سلمان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “”:”١٤٠ رجل أعمال قطريين يسحبون أكثر من 11 مليار $ من # ويحولون إستثماراتهم إلى #عمان وتركيا. و135 شركة عمانية تدخل منتجاتها لقطر #حصار_”.

 

وكان وفد قطري مكون من 140 رجل أعمال قد زار سلطنة عمان مؤخرا، ووقع مجموعة من الاتفاقيات والصفقات المتعددة لتوريد السلع والمنتجات العمانية إلى السوق المحلية.

 

وتوقع بيان صحفي صدر، عن غرفة قطر التجارية المنظمة للزيارة، أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة “ظهور منتجات عمانية جديدة في ، خصوصا في قطاع المنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى المواد الأولية للبناء”.

 

وأضاف البيان أن “زيارة الوفد القطري للعاصمة العمانية مسقط، شهدت لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال، تم خلالها التركيز على تصدير وخاصة في مجال والكماليات ومواد البناء إلى ”.

 

Also published on Medium.