وجهت شبكة “بي إن سبورت” القطرية، ضربة موجعة لكل من ادعى بإمكانية توفير قنوات بديلة لها في كل من السعودية والإمارات، لمشاهدة البطولات العالمية والدوريات الأوروبية لكرة القدم، تمكنت الشبة القطرية من الحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي والإسباني لكرة القدم حتى عام 2022.

وقال حساب موقع “جولنا” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”بعد حصولها على حقوق تصفيات القارة الأوروبية أمس.. قنوات beIN تقتل مساعي الآخرين في مهدها وتجدد حقوق “الانجليزي والاسباني والأبطال” حتى 2022″.

بعد حصولها على حقوق تصفيات القارة الأوروبية أمس.. قنوات beIN تقتل مساعي الآخرين في مهدها وتجدد حقوق "الانجليزي والاسباني والأبطال" حتى 2022 pic.twitter.com/Lgd8gg2b8M — Goalna (@Goalna) June 22, 2017

وكانت دول رباعية الحصار على قطر، قد حجبت موقع شبكة “بي إن سبورت” على الإنترنت وأوقفت اتيراد أجهزة الاستقبال الخاصة بالشبكة ضمن الإجراءات المتبعة من قبلهم لحصار قطر.

يشار إلى ان سعود القحطاني، المستشار بالديوان المكلي السعودي والمقرب من ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، قد زعم بأنه يجري العمل لإطلاق قنوات بديلة لـ”بي إن سبورت” لبث الدوريات الأوروبية والبطولات العالمية بمبالغ زهيدة، وهو الامر الذي ثبت عدم صحته.

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