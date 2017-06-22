وجهت شبكة “” القطرية، ضربة موجعة لكل من ادعى بإمكانية توفير قنوات بديلة لها في كل من والإمارات، لمشاهدة البطولات العالمية والدوريات الأوروبية لكرة القدم، تمكنت الشبة القطرية من الحصول على حقوق بث والإسباني لكرة القدم حتى عام 2022.

 

وقال حساب موقع “جولنا” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”بعد حصولها على حقوق تصفيات القارة الأوروبية أمس.. قنوات beIN تقتل مساعي الآخرين في مهدها وتجدد حقوق “الانجليزي والاسباني والأبطال” حتى 2022″.

 

وكانت دول رباعية الحصار على ، قد حجبت موقع شبكة “بي إن سبورت” على الإنترنت وأوقفت اتيراد أجهزة الاستقبال الخاصة بالشبكة ضمن الإجراءات المتبعة من قبلهم لحصار .

 

يشار إلى ان ، المستشار بالديوان المكلي السعودي والمقرب من ولي عهد ، قد زعم بأنه يجري العمل لإطلاق قنوات بديلة لـ”بي إن سبورت” لبث الدوريات الأوروبية والبطولات العالمية بمبالغ زهيدة، وهو الامر الذي ثبت عدم صحته.

 

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