انتقد الاكاديمي الاماراتي الدكتور سالم المنهالي, حكام بلاده على خلفية الهجوم الشرس على المفكر العربي ومحاولة شيطنته في وسائل الاعلام وربطه بالارهاب من خلال تقارير عدة كان أخرها اظهاره في مسلسل “سيلفي” السعودي.

 

وقال المنهالي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “”.. ” لا أعرف لماذا كل هذا الخوف من الدكتور #عزمي_بشارة الذي لا يحمل سلاحاً الا القلم. حاربوا دحلانكم القاتل والفاسد “.

واضاف المنهالي ” الدكتور #عزمي_بشارة كاتب ومفكر عروبي يقدم أبحاثا وكتباً الجهلة والذين يريدون استمرار جهل الأمة هم من يحاربونه ! “.

وأشار المنهالي إلى أن #محمد_دحلان يجند كُتابا وصحفيين ومواقع وصحف وفضائيات فقط لمهاجمة عزمي بشارة والاساءة اليه, مضيفا ” منذ استضافت بشارة في قبل سنوات والقائه محاضرات فيها، جن جنون محمد دحلان وصبيانه “.

وتابع قائلاً ” صهاينة أكثر من يحاولون الإساءة للدكتور عزمي بشارة .. فطوبى له ولقطر التي تحتضنه رغماً عنهم “.

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