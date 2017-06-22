انتقد الاكاديمي الاماراتي الدكتور سالم المنهالي, حكام بلاده على خلفية الهجوم الشرس على المفكر العربي عزمي بشارة ومحاولة شيطنته في وسائل الاعلام وربطه بالارهاب من خلال تقارير عدة كان أخرها اظهاره في مسلسل “سيلفي” السعودي.

وقال المنهالي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” لا أعرف لماذا كل هذا الخوف من الدكتور #عزمي_بشارة الذي لا يحمل سلاحاً الا القلم. حاربوا دحلانكم القاتل والفاسد “.

لا أعرف لماذا كل هذا الخوف من الدكتور #عزمي_بشارة الذي لا يحمل سلاحاً الا القلم. حاربوا دحلانكم القاتل والفاسد#اعلام_الظل_يحركه_عزمي_بشاره — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) June 22, 2017

واضاف المنهالي ” الدكتور #عزمي_بشارة كاتب ومفكر عروبي يقدم أبحاثا وكتباً الجهلة والذين يريدون استمرار جهل الأمة هم من يحاربونه ! “.

الدكتور #عزمي_بشارة كاتب ومفكر عروبي يقدم أبحاثا وكتباً

الجهلة والذين يريدون استمرار جهل الأمة هم من يحاربونه !#اعلام_الظل_يحركه_عزمي_بشاره — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) June 22, 2017

وأشار المنهالي إلى أن #محمد_دحلان يجند كُتابا وصحفيين ومواقع وصحف وفضائيات فقط لمهاجمة عزمي بشارة والاساءة اليه, مضيفا ” منذ استضافت بشارة في السعودية قبل سنوات والقائه محاضرات فيها، جن جنون محمد دحلان وصبيانه “.

يجند #محمد_دحلان كُتابا وصحفيين ومواقع وصحف وفضائيات فقط لمهاجمة #عزمي_بشارة والاساءة اليه #اعلام_الظل_يحركه_عزمي_بشاره — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) June 22, 2017

وتابع قائلاً ” صهاينة العرب أكثر من يحاولون الإساءة للدكتور عزمي بشارة .. فطوبى له ولقطر التي تحتضنه رغماً عنهم “.

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