شن الأكاديمي السعودي، الدكتور فهد الخالدي، هجوما عنيفا على سلطنة عمان ودولة الكويت، متهما إياهم بادعاء الحياد على الرغم من انحيازهم لأعداء السعودية والإمارات وفق قوله.

وقال “الخالدي” في رده على مغرد إماراتي هاجم قطر والمتعاطفين معها من الداخل قائلا:” ولا تنسى المتعاطفين معها من الخارج : خاصة سلطنة عمان ودولة الكويت”.

ولا تنسى المتعاطفين معها من الخارج : خاصة سلطنة عمان ودولة الكويت — dr.fahad alkhaldi Ⓜ️ (@dr_alshedi) June 22, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى رصدتها “وطن”:” عُمان والكويت يدعون الحياد وهم في الحقيقة منحازون لأعدائنا” .

عُمان والكويت يدعون الحياد وهم في الحقيقة منحازون لأعدائنا . — dr.fahad alkhaldi Ⓜ️ (@dr_alshedi) June 22, 2017

يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح، يقود وساطة بين دولة قطر وبين دول رباعية الحصار، والتي على إثرها قام بالتنقل بين السعودية والإمارات وقطر في محاولة منه لنزع فتيل الازمة.

كما ساند امير الكويت في وساطته وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والذي التقى كلا من امير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد.

كما لاقت وساطة امير الكويت والتي تعتبر الوحيدة، دعما عربيا و إقليميا ودوليا، في حين تم الإعلان اليوم عن مجموعة من الطلبات التي تقدمت بها دول الحصار إلى قطر والتي سيقدمها أمير الكويت خلال الايام القليلة القادمة.

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