شن الأكاديمي السعودي، الدكتور فهد الخالدي، هجوما عنيفا على ودولة ، متهما إياهم بادعاء على الرغم من انحيازهم لأعداء والإمارات وفق قوله.

 

وقال “الخالدي” في رده على مغرد إماراتي هاجم والمتعاطفين معها من الداخل قائلا:” ولا تنسى المتعاطفين معها من الخارج : خاصة سلطنة عمان ودولة الكويت”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى رصدتها “وطن”:” عُمان والكويت يدعون الحياد وهم في الحقيقة منحازون لأعدائنا” .

 

يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ ، يقود وساطة بين دولة قطر وبين دول رباعية الحصار، والتي على إثرها قام بالتنقل بين السعودية والإمارات وقطر في محاولة منه لنزع فتيل الازمة.

 

كما ساند امير الكويت في وساطته وزير الخارجية العماني والذي التقى كلا من امير قطر الشيخ وولي عهد .

 

كما لاقت وساطة امير الكويت والتي تعتبر الوحيدة، دعما عربيا و إقليميا ودوليا، في حين تم الإعلان اليوم عن مجموعة من الطلبات التي تقدمت بها دول الحصار إلى قطر والتي سيقدمها أمير الكويت خلال الايام القليلة القادمة.

 

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