كشف حساب “كشكول” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر” حقيقة الضابط القطري التابع لجاهز امن الدولة، والذي يعتزم تلفزيون أبو ظبي، نشر ما قال عنه اعترافات له، مؤكدا بأن الضابط تعرض للتعذيب لاقتلاع اعترافاته وأن من أمد أبو ظبي بالمعلومات عنه هي أجهزة الأمن المصرية.

وقال “كشكول” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” صحيح أن حمد الحمادي هو أحد منسوبي جهاز أمن الدولة القطري ، وقد دخل الإمارات كما يدخلها الكثيرون غيره للتسوق أو الترفيه “.

صحيح أن حمد الحمادي هو أحد منسوبي جهاز أمن الدولة القطري ، وقد دخل الإمارات كما يدخلها الكثيرون غيره للتسوق أو الترفيه . — كشكول (@coluche_ar) June 21, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تم معرفة انتماءه لجهاز أمن الدولة القطري من قبل المباحث المصرية التي قامت بتدريب بعض الكوادر القطرية في فترات سابقة قبل حكم السيسي “.

تم معرفة انتماءه لجهاز أمن الدولة القطري من قبل المباحث المصرية التي قامت بتدريب بعض الكوادر القطرية في فترات سابقة قبل حكم السيسي . — كشكول (@coluche_ar) June 21, 2017

وأوضح ان: ” المباحث المصرية بعد انقلاب السيسي قامت بتزويد سلطات أبو ظبي بصور جوازات القطريين الذي إلتحقوا بالدورة المذكورة “.

المباحث المصرية بعد انقلاب السيسي قامت بتزويد سلطات أبو ظبي بصور جوازات القطريين الذي إلتحقوا بالدورة المذكورة . — كشكول (@coluche_ar) June 21, 2017

وتابع: ” علمت المباحث القطرية بما فعلته مباحث مصر فنبهت منسوبيها بعدم النزول للإمارات وفي حال رغبتهم يجب عدم حمل جواز السفر والتليفونات الخاصة “.

علمت المباحث القطرية بما فعلته مباحث مصر فنبهت منسوبيها بعدم النزول للإمارات وفي حال رغبتهم يجب عدم حمل جواز السفر والتليفونات الخاصة . — كشكول (@coluche_ar) June 21, 2017

وأردف قائلا: ” الأخ الحمادي حالياً موجود في قطر وسيتم عرض لقاء خاص معه على تلفزيون قطر للتوضيح” .

الأخ الحمادي حالياً موجود في قطر وسيتم عرض لقاء خاص معه على تلفزيون قطر للتوضيح . — كشكول (@coluche_ar) June 21, 2017

واختتم تدويناته قائلا: ” ما تقوم به أبوظبي هو مجرد هروب للأمام في هذه الأزمة المفتعلة ، ومن يعرف العمل الاستخباراتي يعلم هشاشة أمن دولة الإمارات وسهولة الإضرار بها” .

ما تقوم به بوظبي هو مجرد هروب للأمام في هذه الأزمة المفتعلة ، ومن يعرف العمل الاستخباراتي يعلم هشاشة أمن دولة الإمارات وسهولة الإضرار بها . — كشكول (@coluche_ar) June 21, 2017

وكان تلفزيون أبو ظبى والذي يتحرك بتعليمات أمنية، قد اعلن أنه سوف يذيع حلقة خاصة غدا الخميس في الثامنة مساء، حول ما زعم بأنها اعترافات لضابط مخابرات قطرى يدعى “حمد على محمد على الحمادي” تم القبض عليه في الإمارات.

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