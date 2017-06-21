كشف حساب “كشكول” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر” حقيقة الضابط القطري التابع لجاهز امن الدولة، والذي يعتزم تلفزيون ، نشر ما قال عنه اعترافات له، مؤكدا بأن الضابط تعرض للتعذيب لاقتلاع اعترافاته وأن من أمد بالمعلومات عنه هي أجهزة الأمن المصرية.

 

وقال “كشكول” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” صحيح أن حمد الحمادي هو أحد منسوبي جهاز ، وقد دخل كما يدخلها الكثيرون غيره للتسوق أو الترفيه “.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تم معرفة انتماءه لجهاز أمن الدولة القطري من قبل المباحث المصرية التي قامت بتدريب بعض الكوادر القطرية في فترات سابقة قبل حكم “.

 

وأوضح ان: ” المباحث المصرية بعد انقلاب السيسي قامت بتزويد سلطات أبو ظبي بصور جوازات الذي إلتحقوا بالدورة المذكورة “.

 

وتابع: ” علمت المباحث القطرية بما فعلته مباحث فنبهت منسوبيها بعدم النزول للإمارات وفي حال رغبتهم يجب عدم حمل جواز السفر والتليفونات الخاصة “.

 

وأردف قائلا: ” الأخ الحمادي حالياً موجود في وسيتم عرض لقاء خاص معه على للتوضيح” .

 

واختتم تدويناته قائلا: ” ما تقوم به أبوظبي هو مجرد هروب للأمام في هذه الأزمة المفتعلة ، ومن يعرف العمل الاستخباراتي يعلم هشاشة أمن دولة الإمارات وسهولة الإضرار بها” .

 

وكان تلفزيون أبو ظبى والذي يتحرك بتعليمات أمنية، قد اعلن أنه سوف يذيع حلقة خاصة غدا الخميس في الثامنة مساء، حول ما زعم بأنها اعترافات لضابط مخابرات قطرى يدعى “حمد على محمد على الحمادي” تم القبض عليه في الإمارات.

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