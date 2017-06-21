أكد السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة، ان قرار عزل ولي العهد السعودي محمد بن نايف وتعيين محمد بن سلمان بدلا عنه، سيكون له انعكاسات صعب تصورها، على حد قوله.

وقال “الدويلة” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عزل الامير محمد بن نايف فجر اليوم سيكون له انعكاسات من الصعب تصورها و الله يجعل الخير فيما يختاره لامة نبيه و يحفظ بلاد الحرمين من الفتن”.

عزل الامير محمد بن نايف فجر اليوم سيكون له انعكاسات من الصعب تصورها و الله يجعل الخير فيما يختاره لامة نبيه و يحفظ بلاد الحرمين من الفتن — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 21, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” حسب تجارب التاريخ قد يستتبع عزل سمو الامير محمد بن نايف تنازل الملك و تنصيب سمو الامير محمد بن سلمان ملكا للبلاد في الايام القليله القادمه”.

حسب تجارب التاريخ قد يستتبع عزل سمو الامير محمد بن نايف تنازل الملك و تنصيب سمو الامير محمد بن سلمان ملكا للبلاد في الايام القليله القادمه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 21, 2017

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أصدر مجموعة من الاوامر الملكية، عزل بموجبها ولي العهد محمد بن نايق وعين بدلا عنه نجله محمد بن سلمان، مع إعادة جميع البدلات للموظفين والعسكريين التي تم سحبها سابقا، وتمديد اجازة العيد أسبوعا، بالإافة إلى إدخال تعديل على النظام الأساسي لنظام الحكم يمنع نجله محمد بن سلمان من تعيين احد أبنائه وليا للعهد، وذلك بحسبب محللين تطمينا لأمراء آل سعود.

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