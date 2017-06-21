أكد السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة، ان قرار عزل ولي العهد السعودي وتعيين بدلا عنه، سيكون له انعكاسات صعب تصورها، على حد قوله.

 

وقال “الدويلة” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عزل الامير محمد بن نايف فجر اليوم سيكون له انعكاسات من الصعب تصورها و يجعل الخير فيما يختاره لامة نبيه و يحفظ بلاد من الفتن”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” حسب تجارب التاريخ قد يستتبع عزل سمو الامير محمد بن نايف تنازل و تنصيب سمو الامير محمد بن سلمان ملكا للبلاد في الايام القليله القادمه”.

 

وكان الملك السعودي قد أصدر مجموعة من الاوامر الملكية، عزل بموجبها ولي العهد محمد بن نايق وعين بدلا عنه نجله محمد بن سلمان، مع إعادة جميع البدلات للموظفين والعسكريين التي تم سحبها سابقا، وتمديد اجازة العيد أسبوعا، بالإافة إلى إدخال تعديل على لنظام الحكم يمنع نجله محمد بن سلمان من تعيين احد أبنائه وليا للعهد، وذلك بحسبب محللين تطمينا لأمراء .

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