نشر بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، زوج الفنانة الإماراتية أحلام، مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستغرام” خلال زيارتهما لفينيسيا بإيطاليا.

يذكر أن مدير أعمال الهاجري، “طارق غرز الدين” صرح في حديث خاص لقناة “الجديد” اللبنانية، أنّ “الثنائي يعيشان مع أولادهما في قطر، وهما يزوران الإمارات بين فترة وأخرى”.

وشدّد على أن: “مبارك وأحلام لم يتلقيا أي تبليغ بالترحيل”، مؤكدا أن “علاقتهما لا تزال على أحسن ما يرام، وهذه المحنة زادتهما محبة وإصرارًا”.

مع الغاليه #ام_فاهد #ڤينيسيا او #البندقية #mubarak_alhajri A post shared by Mubarakalhajri_Q (@mubarakalhajri_q) on Jun 18, 2017 at 3:27am PDT

كان “الهاجري” نشر صورة على حسابه في “انستغرام”، لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مرفقاً إياها بتعليقٍ عبّر فيه عن دعمه للأمير في ظلّ الحصار “الإماراتي – السعوديّ” المفروض على قطر، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

ونشر “الهاجري” صورة أمير قطر، وكتب عليها: ” #الله_الوطن_الامير من كان الله معه فما فقد أحداً ومن كان الله عليه فما بقي له أحدا”.

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