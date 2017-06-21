نشر بطل الراليات القطري ، زوج الفنانة الإماراتية ، مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستغرام” خلال زيارتهما لفينيسيا بإيطاليا.

 

يذكر أن مدير أعمال الهاجري، “طارق غرز الدين” صرح في حديث خاص لقناة “الجديد” اللبنانية، أنّ “الثنائي يعيشان مع أولادهما في ، وهما يزوران بين فترة وأخرى”.

 

وشدّد على أن: “مبارك وأحلام لم يتلقيا أي تبليغ بالترحيل”، مؤكدا أن “علاقتهما لا تزال على أحسن ما يرام، وهذه المحنة زادتهما محبة وإصرارًا”.

مع الغاليه #ام_فاهد #ڤينيسيا او #البندقية #mubarak_alhajri

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كان “الهاجري” نشر صورة على حسابه في “انستغرام”، لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مرفقاً إياها بتعليقٍ عبّر فيه عن دعمه للأمير في ظلّ “الإماراتي – السعوديّ” المفروض على قطر، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

 

ونشر “الهاجري” صورة أمير قطر، وكتب عليها: ” #الله_الوطن_الامير من كان الله معه فما فقد أحداً ومن كان الله عليه فما بقي له أحدا”.

 

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