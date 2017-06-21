علق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتنازل عن “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية قائلاً إن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات.

وأشار السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى ضرورة إرساء دعائم الثقة والمصداقية داخل المجتمع المصري والقضاء على مناخ التشكيك في كل شيء.

وقال الرئيس، إن الأوطان لا تباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعاً، مؤكداً أنه حمل الأمانة التي كلفه بها الشعب المصري أمام الله، وأنه حريص كل الحرص على أداء تلك الأمانة بكل شرف وتجرد وولاء مطلق لمصر وحدها ولا شيء سواها، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها.

وتابع: سيتم إعلان المزيد من تفاصيل هذا الموضوع خلال الجلسات المقبلة للمؤتمر الوطني الدوري للشباب.. الموضوع خلص ومعندناش حاجة نخبيها”.

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