علق رئيس النظام المصري ، على اتفاقية ترسيم الحدود مع والتنازل عن “” للمملكة العربية قائلاً إن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات.

 

وأشار ، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى ضرورة إرساء دعائم الثقة والمصداقية داخل المجتمع المصري والقضاء على مناخ التشكيك في كل شيء.

 

وقال الرئيس، إن الأوطان لا تباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعاً، مؤكداً أنه حمل الأمانة التي كلفه بها المصري أمام الله، وأنه حريص كل الحرص على أداء تلك الأمانة بكل شرف وتجرد وولاء مطلق لمصر وحدها ولا شيء سواها، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها.

 

وتابع: سيتم إعلان المزيد من تفاصيل هذا الموضوع خلال الجلسات المقبلة للمؤتمر الوطني الدوري للشباب.. الموضوع خلص ومعندناش حاجة نخبيها”.

 

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