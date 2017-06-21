بعد أن خضع لتعليمات مسؤولي البلاط الملكي السعودي بمهاجمة قطر، مؤخراً، أعلنَ الداعية السعودي محمد العريفي مبايعته ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان، الذي عيّنه والده الملك السعودي فجر الأربعاء بموجب أمر ملكي، وأعفى الأمير محمد بن نايف من مناصب ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وكتب “العريفي” تغريدةً على “تويتر” قال فيها: “أبايع #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد أسأل الله أن ينفع بسموه ويوفقه ويسدده ويجعله مباركاً أينما كان ويسبغ علينا نعمته ظاهرةً وباطنةً”.

أبايع #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد

أسأل الله أن ينفع بسموه ويوفقه ويسدده ويجعله مباركاً أينما كان

ويسبغ علينا نعمته ظاهرةً وباطنةً#اوامر_ملكيه pic.twitter.com/SpvXzxyQuN — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) June 21, 2017

وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الأمير الشاب البالغ من العمر 31 عاما سيتولى بموجب الأمر الملكي منصبي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، مع الاحتفاظ بمنصبه السابق وزيرا للدفاع.

وأشار البيان إلى أن هيئة البيعة أيدت هذا القرار بأغلبية 31 عضوا من بين أعضائها الـ34.

واعتبر مغرّدون أنّ “العريفي” أصبح من “علماء السلاطين”، وذلك في سياق تعليقهم على ما قام به مؤخراً من مهاجمة قطر، واتهامه لها بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول الخليجيّة، ومبايعته الآن لولي العهد الجديد محمد بن سلمان.

وقال المغرّد (Ameer Alameer‏): “تبايع على ايش يا شيخ على دفعه الجزية لترامب ام على حربه على المسلمين ام على منعه للمسلمين من الصلاة في الحرمين هذه عبودية وليست مبايعه”.

تبايع على ايش يا شيخ على دفعه الجزية لترامب ام على حربه على المسلمين ام على منعه للمسلمين من الصلاة في الحرمين هذه عبودية وليست مبايعه — Ameer Alameer (@Ameeral1244) June 21, 2017

أما (مُصْعَبْ قَفِيْشَة) فقال: “يا شيخ اتق الله وقل كلمة الحق هذا رجل أمريكي باع الوطن والدين لا تكن من شيوخ السلاطين خاف الله وسجل في تاريخك موقف عز، والله لا عذر لك”.

يا شيخ اتق الله وقل كلمة الحق هذا رجل أمريكي باع الوطن والدين لا تكن من شيوخ السلاطين خاف الله وسجل في تاريخك موقف عز، والله لا عذر لك — ْمُصْعَبْ قَفِيْشَة (@musabQ1994) June 21, 2017

وكتب (عماد خلف المشرفاوي): “طبعا تبايعه لان انت وعاظ للسلاطين واذا ما تبايعه تلكه نفسك راميك خارج المملكه”.

طبعا تبايعه لان انت وعاظ للسلاطين واذا ما تبايعه تلكه نفسك راميك خارج المملكه — عماد خلف المشرفاوي (@amadk2016) June 21, 2017

وقال (ناصر التميمي): “الله لا تبلانا في لحى السوء يا العريفي غسلنا يدينا منك”.

الله لا تبلانا في لحى السوء يا العريفي غسلنا يدينا منك — ناصر التميمي (@506_Na) June 21, 2017

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