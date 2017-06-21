اعتبر الأكاديمي السعودي المعارض، الدكتور سعد الدوسري، أن إقالة ولي العهد محمد بن نايف و تعيين محمد بن سلمان بدلا منه هو بداية النهاية لحكم “آل سعود” مؤكدا بأن “ابن سلمان” قليل الخبرة والدراية، على حد قوله.

وقال “الدوسري” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قلناهامن البداية الدب الداشر هو الحاكم الفعلي للمهلكة وبن نايف مجرد طرطور كان الطريق لتمكين بن سلمان من مقاليد الحكم في المملكة #اوامر_ملكيه”.

قلناهامن البداية الدب الداشر هو الحاكم الفعلي للمهلكة وبن نايف مجرد طرطور كان الطريق لتمكين بن سلمان من مقاليد الحكم في المملكة #اوامر_ملكيه — أ.د.سعد الدوسري#ثورة (@saadaldosari21) June 21, 2017

واعتبر “الدوسري” أن تعيين “ابن سلمان” هو بداية النهاية لحكم “آل سعود” قائلا: “سيكون بداية النهاية لمهلكة ال سعود بحول الله وقوته هذا الدب الداشر المراهق المعتوه قليل الخبرة والحنكة والدراية #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد”.

سيكون بداية النهاية لمهلكة ال سعود بحول الله وقوته هذا الدب الداشر المراهق المعتوه قليل الخبرة والحنكة والدراية #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد — أ.د.سعد الدوسري#ثورة (@saadaldosari21) June 21, 2017

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أصدر فجر اليوم الاربعاء اوامر ملكية، اعفى بموجبها محمد بن نايف من ولاية العهد وعين نجله محمد بن سلمان بدلا منه.

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