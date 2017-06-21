اعتبر الأكاديمي السعودي المعارض،  الدكتور سعد الدوسري، أن إقالة ولي العهد و بدلا منه هو بداية النهاية لحكم “” مؤكدا بأن “ابن سلمان” قليل الخبرة والدراية، على حد قوله.

 

وقال “الدوسري” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “”:” قلناهامن البداية الدب الداشر هو الحاكم الفعلي للمهلكة وبن نايف مجرد طرطور كان الطريق لتمكين بن سلمان من مقاليد الحكم في #اوامر_ملكيه”.

واعتبر “الدوسري” أن تعيين “ابن سلمان” هو بداية النهاية لحكم “آل سعود” قائلا: “سيكون بداية النهاية لمهلكة ال سعود بحول الله وقوته هذا الدب الداشر المراهق المعتوه قليل الخبرة والحنكة والدراية #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد”.

وكان الملك السعودي قد أصدر فجر اليوم الاربعاء اوامر ملكية، اعفى بموجبها محمد بن نايف من ولاية العهد وعين نجله محمد بن سلمان بدلا منه.

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