اعترض عشرات المواطنين الهنود, موكب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والسفير السعودي في الهند, احتجاجا على الحصار الذي تفرضه السعودية على قطر.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصد وقفة احتجاجية ضد زيارة الوزير السعودي إلى الهند, إذ اعترض العشرات موكب الحبير وحاولوا الاعتداء عليه الا ان عناصر الشرطة الهندية قامت بحماية الوزير كما هو واضح بالفيديو ومنعت الشبان الغاضبين من الوصول إليه.

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الهنود يعترضون موكب عادل الجبير والسفير السعودي في الهند احتجاجا على حصار قطر🇶🇦🇮🇳🇶🇦🇮🇳🇶🇦🇮🇳 pic.twitter.com/59GS0RjjTB — سعيد الهاجري (@Hajri911Saeed) June 19, 2017

وحسب ما هو واضح بالفيديو فقد حمل الشبان الغاضبين الاعلام القطرية في وجه الوزير السعودي محاولين الاعتداء على سيارته الا انهم فشلوا في ذلك.

ومنذ 5 حزيران/ يونيو الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.

بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع قطر.

ونفت قطر الاتهامات بـ”دعم الإرهاب” التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

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