قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، الاثنين، إن الشركة أكدت طلبية لشراء 20 طائرة بوينغ طراز 737 ماكس، وتنتظر نتيجة توسّع محتمل في إيطاليا والهند قبل أن تقرر ما إذا كانت ستمارس خيارات إضافية.

ووقعت الخطوط الجوية القطرية العام الماضي خطاب نوايا لشراء 60 طائرة ضيقة البدن من طراز 737 ماكس 8 بقيمة 6.9 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وقال الباكر للصحفيين خلال معرض باريس للطيران : “لدينا حقوق شراء وخيارات لأربعين (طائرة أخرى) سنمارسها في ضوء المسار الستقبلي فيما يتعلق بميريديانا وشركة الطيران التابعة لنا في الهند”.

وتجري الخطوط الجوية القطرية مباحثات بشأن حصة في ميريديانا الإيطالية وتخطط لتأسيس شركة طيران محلية في الهند.

وقال الباكر أيضاً إن الطائرة “سي سيريز” التي تنتجها بومباردييه قد تكون مناسبة لشركة الطيران المحلية التي ستتبعها في الهند.

وأضاف: “بدلاً من الطائرات طراز إيه تي آر أو كيو 400 قد استخدم سي سيريز في الوجهات ذات المطارات الصغيرة بالهند”.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية غير مهتمة بالطرز الأكبر من 737 ماكس لأنها تطلب طائرات طراز ‭‭A321‬‬ نيو.

وتجري الشركة مباحثات مع إيرباص لتغيير طلبية لشراء طائرات طراز ‭‭A320‬‬ نيو واستبدالها بالطراز الأكبر ‭‭A321‬‬ نيو بعد مشكلات في المحركات من إنتاج برات آند ويتني.

وقال الباكر إنه اقترب من استكمال مفاوضات مع إيرباص للتحول إلى المحرك المنافس ليب من إنتاج سي إف إم، وهي مشروع مشترك مع جنرال إلكتريك وسافران.

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