الصواريخ تمّ إطلاقها من مواقع الحرس الثوري باتجاه دير الزور

انتقد الاعلامي السوري بقناة الجزيرة، د.فيصل القاسم، انشغال العرب في بعضهم البعض بينما أطلقت إيران صاروخاً عملاقاً عابراً للحدود عبر العراق الى سوريا.

وقال “القاسم” في تغريدةٍ له على “تويتر”: “ايران اطلقت امس صاروخاً عملاقاً عابراً للحدود عبر العراق الى سوريا، ونحن العرب نتجادل: أيهما أفضل لبن المراعي ام اللبن التركي. يا أمة ضحكت..”.

ايران اطلقت امس صاروخاً عملاقاً عابراً للحدود عبر العراق الى سوريا، ونحن العرب نتجادل: أيهما أفضل لبن المراعي ام اللبن التركي. يا أمة ضحكت.. — فيصل القاسم (@kasimf) ١٩ يونيو، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدةٍ ثانية: “بما أن ايران تمتلك صواريخ عابرة للحدود من صنعها، فلماذا اطلقتها على مدينة سورية؟ شو صار بموضوع القدس وفيلق القدس وتحرير فلسطين؟”.

بما أن ايران تمتلك صواريخ عابرة للحدود من صنعها، فلماذا اطلقتها على مدينة سورية؟ شو صار بموضوع القدس وفيلق القدس وتحرير فلسطين؟ — فيصل القاسم (@kasimf) ١٩ يونيو، ٢٠١٧

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه قصف للمرة الأولى بصواريخ أرض-أرض متوسطة المدى مقار لمن سماهم الإرهابيين والتكفيريين في دير الزور شرقي سوريا.

وقال الحرس الثوري إن هذا القصف جاء “انتقاما” لضحايا هجوميين وقعا قبل أيام واستهدفا مبنى البرلمان وضريح الخميني في طهران، وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية.

وحسب بيان للحرس الثوري، فقد أسفر القصف عن مقتل عشرات من مسلحي تنظيم الدولة، وإرهابيين آخرين حسب تعبيره، موضحا أن الصواريخ انطلقت من قواعد داخل إيران في محافظتي كردستان وكرمنشاه.

وأضاف البيان أنه عند أي استهداف لأمن إيران فإن ما دعاها الجماعات الإرهابية وداعميها في المنطقة “لن ينعموا بالأمن، وسيتلقون ردا إيرانيا مناسبا”.

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