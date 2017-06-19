قادت طفلةٌ تبلغ من العمر (10 سنوات) والدها لاكتشاف أفعى عملاقة يبلغُ طولها أكثر من 4 أمتار، كانت تختبئ داخل سقفٍ خشبي في منزل الأسرة في تايلاند.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، فيديو وصور للواقعة، أظهرت رجال الإنقاذ وهم يحاولون السيطرة على الثعبان الضخم، بعد نجاحهم في اخراجه من السقف الخشبي، لكنّه أبدى مقاومةً شرسة للرجال.

وبيّن الفيديو أحد رجال الانقاذ (دانو بون) البالغ من العمر 40 عاماً، وهو يحاول تثبيت رأس الأفعى بقدمه، لكنّها تمكنت من عضّه، ما أدّى لحدوث نزفٍ في أسفل قدمه، ولحسن حظّه لم تكن اللدغة سامة.

وفي نهاية المطاف، نجحت وحدة الانقاذ من السيطرة على الثعبان، ووضعه في كيس، وإطلاقه في البرية.

وأشار السّكان الى أن الأفعى قتلت عدداً من الحيوانات الأليفة في القرية، قبل ضبطها.

Also published on Medium.