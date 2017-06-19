تحدى سعوديون العقوبات التي فرضتها السعودية على مواطنيها, ممن يتعاطفون مع قطر بعدما أعلنت الرياض قطع العلاقات الدبلوماسية معها وفرضت حصارا بريا وجويا عليها وطردت مواطنيها كذلك.

وفرضت السعودية مؤخراً وفي إطار الهجمة الشرسة على قطر عقوبات على كل سعودي يتعاطف مع قطر بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد من 3 ملايين ريال سعودي, وهو الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السعودي.

ورغم كل الاجراءات السعودية ضد قطر الان ان السعوديين رفضوا الفتنة الخليجية وقرارات السلطات السعودية.

ونشر المعارض السعودي البارز غانم الدوسري صورة لأحد السعوديين وهو يؤدي العمرة عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمس الاثنين 19/6/2017.

احد الخلايا النائمة يخالف تعليمات الدب الداشر ويقوم بعمرة نيابة عن الشيخ تميم pic.twitter.com/puTZxrYlaO — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) June 19, 2017

وكانت السلطات السعودية طردت المئات من القطريين بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وألغت حجوزات العشرات منهم ممن يقضون شهر رمضان في السعودية ومنعتهم من أداء فريضة العمرة الامر الذي فجر حالة غضب واسعة من السلطات السعودية الحاكمة.

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