تحدى سعوديون العقوبات التي فرضتها على مواطنيها, ممن يتعاطفون مع بعدما أعلنت معها وفرضت حصارا بريا وجويا عليها وطردت مواطنيها كذلك.

 

وفرضت السعودية مؤخراً وفي إطار الهجمة الشرسة على قطر عقوبات على كل سعودي يتعاطف مع قطر بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد من 3 ملايين ريال سعودي, وهو الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السعودي.

 

ورغم كل الاجراءات السعودية ضد قطر الان ان السعوديين رفضوا الفتنة الخليجية وقرارات السلطات السعودية.

 

ونشر المعارض السعودي البارز غانم الدوسري صورة لأحد السعوديين وهو يؤدي العمرة عن أمير قطر الشيخ أمس الاثنين 19/6/2017.

وكانت السلطات السعودية طردت المئات من القطريين بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع وألغت حجوزات العشرات منهم ممن يقضون شهر رمضان في السعودية ومنعتهم من أداء فريضة العمرة الامر الذي فجر حالة غضب واسعة من السلطات السعودية الحاكمة.

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