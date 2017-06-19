أكد رجل الأعمال المصري والقيادي في ثورة 30 يونيو، ، بأن انتصرت على دول رباعية ، موضحا بأن قطر تم ظلمها وانه يقف مع كل مظلوم على حد قوله.

 

وقال “حمزة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” خرجت قطر منتصره من موقعة وفقدت عاصمة عربية”.

 

وأضاف في رده على أحد المتابعين قائلا: ” تعرضت للظلم ودائما متعاطف مع الضعيف والمظلوم لو قطعت العلاقات مع قطر منفردة بسبب دعم وتمويل الاٍرهاب وبالدلائل لكان موقفي متغير”.

 

وكانت قطر قد تمكنت من امتصاص تداعيات الحصار الذي فرض علها فجأة ودون سابق إنذار، حيث تمكنت من إيجاد بدائل سريعة لكل ما تم إيقافه من دول راعية دول الحصار، حيث عملت على تدشين خطوط ملاحية جديدة مع والهند بالإضافة لتعاقدات كبيرة للمواد الغذائية مع وإيران.

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