أكد رجل الأعمال المصري والقيادي في ثورة 30 يونيو، ممدوح حمزة، بأن قطر انتصرت على دول رباعية الحصار، موضحا بأن قطر تم ظلمها وانه يقف مع كل مظلوم على حد قوله.

وقال “حمزة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” خرجت قطر منتصره من موقعة الخليج وفقدت الخليج عاصمة عربية”.

خرجت قطر منتصره من موقعة الخليج وفقدت الخليج عاصمة عربية — Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) June 19, 2017

وأضاف في رده على أحد المتابعين قائلا: ” تعرضت للظلم ودائما متعاطف مع الضعيف والمظلوم لو مصر قطعت العلاقات مع قطر منفردة بسبب دعم وتمويل الاٍرهاب وبالدلائل لكان موقفي متغير”.

تعرضت للظلم ودائما متعاطف مع الضعيف والمظلوم

لو مصر قطعت العلاقات مع قطر منفردة بسبب دعم وتمويل الاٍرهاب وبالدلائل لكان موقفي متغير https://t.co/LazwQhpvUZ — Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) June 19, 2017

وكانت قطر قد تمكنت من امتصاص تداعيات الحصار الذي فرض علها فجأة ودون سابق إنذار، حيث تمكنت من إيجاد بدائل سريعة لكل ما تم إيقافه من دول راعية دول الحصار، حيث عملت على تدشين خطوط ملاحية جديدة مع سلطنة عمان والهند بالإضافة لتعاقدات كبيرة للمواد الغذائية مع تركيا وإيران.

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