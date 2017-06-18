تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لوزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني بعد انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة على أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني عام 1996، كشف فيه عن تآمر البحرين ضد قطر.

وقال “آل ثاني” في الفيديو المتداول الذي رصدتها “وطن”:” نحن مجروحون من الإخوان في البحرين ولم نعلن من قبل، وقلنا في دول متآمرة على قطر، ولكن هم كانوا مركز المؤامرة”.

وأضاف: ” ما في شك أن هناك أطراف أخرى إلا أنهم هم مركز المؤامرة وللأسف يطلبون عدم التدخل في شؤونهم الداخلية من دول كثيرة وتدخلوا في شأن شقيق”.

وتابع قائلا: ” لو أردنا أن نتدخل لأتينا بكل المعارضة البحرينية الموجود في دمشق وقلنا لهم اهلا وسهلا تعالوا هنا وضايقوا البحرين من قريب، مثل ما هم الآن يعملون ويدخلون السلاح والمتفجرات من خلالهم”، مؤكدا وجود الادلة الثبوتية وشهادات شهود”.

أسد قطر يفضح أقزام بني خليفة … كفو يا بوجبر 💪💪💪#Bahrain pic.twitter.com/6dJt0nlDgl — Victory Coming (@were_wheres) June 18, 2017

وكانت البحرين قد نشرت تسجيلات مزعومة لمستشار أمير قطر السابق حمد العطية اتهمت فيه قطر بإجراء اتصالات مع زعماء جمعية الوفاق البحرينية المعارضة في عام 2011 بهدف زعزعة استقرار البحرين، وهو الامر الذي كذبته الدوحة مؤكدة بأن هذه الاتصالات تمت بعلم السلطات البحرينية أثناء قيامها بالوساطة بين الحكومة والمعارضة.

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