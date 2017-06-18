تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لوزير الخارجية القطري الأسبق بعد انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة على السابق آل ثاني عام 1996، كشف فيه عن تآمر البحرين ضد .

 

وقال “آل ثاني” في الفيديو المتداول الذي رصدتها “وطن”:” نحن مجروحون من في البحرين ولم نعلن من قبل، وقلنا في دول متآمرة على قطر، ولكن هم كانوا مركز المؤامرة”.

 

وأضاف: ” ما في شك أن هناك أطراف أخرى إلا أنهم هم مركز المؤامرة وللأسف يطلبون عدم التدخل في شؤونهم الداخلية من دول كثيرة وتدخلوا في شأن شقيق”.

 

وتابع قائلا: ” لو أردنا أن نتدخل لأتينا بكل الموجود في وقلنا لهم اهلا وسهلا تعالوا هنا وضايقوا البحرين من قريب، مثل ما هم الآن يعملون ويدخلون والمتفجرات من خلالهم”، مؤكدا وجود الادلة الثبوتية وشهادات شهود”.

 

وكانت البحرين قد نشرت تسجيلات مزعومة لمستشار أمير قطر السابق اتهمت فيه قطر بإجراء اتصالات مع زعماء جمعية الوفاق البحرينية المعارضة في عام 2011 بهدف زعزعة استقرار البحرين، وهو الامر الذي كذبته الدوحة مؤكدة بأن هذه الاتصالات تمت بعلم السلطات البحرينية أثناء قيامها بالوساطة بين الحكومة والمعارضة.

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