وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، انتقادات لاذعة للكاتب الصحفي السعودية ومدير قناة “العربية” السابق عبد الرحمن الراشد، مؤكدا بأن مقالاته الصحفية أصبحت فارغة لتعبه من مهاجمة قطر.

وقال “ريان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اشفق على الراشد تعب من مهاجمة قطر فأصبحت مقالاته فارغة مثل البقر التي تعاني من ارتفاع الحرارة ونقص الحليب وهو يحلبها على ارض قاحلة #الخليج”.

اشفق على الراشد تعب من مهاجمة قطر فأصبحت مقالاته فارغة مثل البقر التي تعاني من ارتفاع الحرارة ونقص الحليب وهو يحلبها على ارض قاحلة #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) June 18, 2017

وكان تقرير نشرته قناة “العربية” السعودية قد أثار تندر الناشطين بسبب تخبط هذه القناة في حملتها الموجهة ضد دولة قطر.

وكان آخر التقارير يتحدث عن أن البقر المستورد بقطر يعاني من ارتفاع الحرارة ونقص الحليب.

“العربية” التي ليس أي مراسل أو منفذ للدوحة تستطيع ضمن قدراتها العجيبة أن تفحص نقص الحليب بالـ”ريموت كنترول” وهو الأمر الذي أثار سخرية القراء.

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