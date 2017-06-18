وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “، انتقادات لاذعة للكاتب الصحفي السعودية ومدير قناة “” السابق ، مؤكدا بأن مقالاته الصحفية أصبحت فارغة لتعبه من مهاجمة .

 

وقال “ريان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” اشفق على الراشد تعب من مهاجمة قطر فأصبحت مقالاته فارغة مثل البقر التي تعاني من ارتفاع الحرارة ونقص وهو يحلبها على ارض قاحلة #”.

وكان تقرير نشرته قناة “العربية” السعودية قد أثار تندر الناشطين بسبب تخبط هذه القناة في حملتها الموجهة ضد دولة قطر.

 

وكان آخر التقارير يتحدث عن أن بقطر يعاني من ارتفاع الحرارة ونقص الحليب.

 

“العربية” التي ليس أي مراسل أو منفذ للدوحة تستطيع ضمن قدراتها العجيبة أن تفحص نقص الحليب بالـ”ريموت كنترول” وهو الأمر الذي أثار سخرية القراء.

 

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