طالب الإعلامي وائل الإبراشي الفنان عادل إمام، بطل مسلسل “عفاريت عدلي علام”، بالاعتذار للشعب المغربي، بعد اتهامه بالإساءة لهم في الحلقة الخامسة من المسلسل، حيث اعتبر أنه تعرّض بالذم للمغاربة، ووصفهم بالسحرة.

وقال الإبراشي خلال تقديمه برنامج “العاشرة مساء”: “إن هناك حالة غضب بين الشعب المغربي، بسبب مشهد بالمسلسل ظهر فيه رجل مغربي يمارس الدجل والشعوذة وهو ما اعتبره الكثير منهم إهانة للشعب المغربي”، مشيرا إلى أن السحر موجود في كل مكان، ولكن المغاربة عندهم حق، بأن يغضبوا من إظهار مواطن منهم يمارس السحر.

وعرض مشهد في الحلقة الخامسة، وجمع بين أحمد حلاوة الذي يؤدي دور مشعوذ وهالة صدقي التي تجسد دور زوجة تبحث عن حيلة لتسترد زوجها، وفي الحوار نصحها حلاوة بأن هناك مشعوذا في المغرب وراء المشكلة، الأمر الذي فسره بعض المغاربة بالتجاوز عليهم، وأصابهم بالغضب خاصة من الزعيم لأنه بطل ومحور الأحداث.

ويقول نشطاء مغاربة إن هذه المرة ليست الأولى التي تتعمد فيها الدراما المصرية الإساءة إلى المغاربة.

ففي العام الماضي 2016، نتذكر مسلسل “مأمون وشركاه” وفيه كيف أججت شخصية صهر “مأمون” اليهودي، الذي اختير لتجسيدها الفنان المغربي محمد مفتاح، الغضب واستفزت المغاربة الذين تساءلوا: “لماذا تم وضع الشخصية في الإطار المغربي بالذات مع العلم أن طرقاً أخرى متنوعة يمكن اللجوء إليها بعيداً عن نسب الشخصية لدولة بعينها؟”.

والدليل في نظرهم أن عادل إمام الذي يصر على استحضار المعطى اليهودي في أعماله، سواء السينمائية أو التلفزيونية، لإضفاء نوع من التشويق وخلق الجدل كما تعمد منذ سنوات خلت- ظل يعتمد حيلاً متعددة، من بينها تقمص فنانين مصريين أنفسهم تلك الأدوار.

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