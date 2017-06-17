أوقفت شركة “تويتر” الحساب الرسمي لقناة الجزيرة القطرية على موقعه, زاعمة أن الحساب ينتهك الخصوصية.

وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي تقود الامارات والسعودية حملة منظمة ضد القناة القطرية لتشويه صورتها, مدعين أنها قناة تدعم الارهاب في العالم.

يذكر أن قناة الجزيرة تصلها مقاطع خاصة وحصرية من التنظيمات مسلحة في كل من سوريا والبحرين ، وكانت تنشر على القناة ولاحقا على حسابها في تويتر.

وتحاول السعودية والامارات شيطنة قطر وإعلامها بإدعاء دعم الارهاب والمنظمات الارهابية حول العالم, وهو الامر الذي رفضته دول العالم ونجحت الدبلوماسية القطرية اثبات عكس الرواية الخليجية الزائفة.

Also published on Medium.