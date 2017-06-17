أوقفت شركة “” الحساب الرسمي لقناة القطرية على موقعه, زاعمة أن الحساب ينتهك الخصوصية.

 

وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي تقود والسعودية حملة منظمة ضد القناة القطرية لتشويه صورتها, مدعين أنها قناة تدعم في العالم.

 

يذكر أن قناة الجزيرة تصلها مقاطع خاصة وحصرية من التنظيمات مسلحة في كل من سوريا والبحرين ، وكانت تنشر على القناة ولاحقا على حسابها في تويتر.

 

وتحاول والامارات شيطنة وإعلامها بإدعاء دعم الارهاب والمنظمات الارهابية حول العالم, وهو الامر الذي رفضته دول العالم ونجحت الدبلوماسية القطرية اثبات عكس الرواية الخليجية الزائفة.

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