حذر الكاتب السعودي تركي فيصل الرشيد، من تبعات الأزمة الأخيرة في ، بعد قرار .

 

وقال الرشيد في سلسلة تغريدات اطلعت عليها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” الجميع سيخسر من صراع . فهو يسهل تنفيذ مخططات #دولة_الشركات لتنفيذ الانقلابات ثم التقسيم بعد استنزافها، هم مستعدون وبانتظار فرصة للتنفيذ “.

وأضاف الكاتب السعودي المعروف ” نعيش بمرحلة انتقالية قد تختفي فيها دول وأنظمة. على قادة دول الخليج الحذر و التخلي عن #وهم_القوة فهم الأكثر عرضة لذلك “.

وزاد على ما سبق قائلاً ” أرى أن السياسة الخارجية لادارة #ترامب ستواصل الغمز والتحريض و خاصة لدينا لخدمة مصالحها ومصالح الـ ١٪ التي تمثل طبقة الاغنياء و #دولة_الشركات “.

 

 

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