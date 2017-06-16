حذر الكاتب السعودي تركي فيصل الرشيد، من تبعات الأزمة الأخيرة في دول الخليج، بعد قرار قطع العلاقات مع قطر.

وقال الرشيد في سلسلة تغريدات اطلعت عليها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” الجميع سيخسر من صراع الخليج. فهو يسهل تنفيذ مخططات #دولة_الشركات لتنفيذ الانقلابات ثم التقسيم بعد استنزافها، هم مستعدون وبانتظار فرصة للتنفيذ “.

الجميع سيخسر من صراع الخليج. فهو يسهل تنفيذ مخططات #دولة_الشركات لتنفيذ الانقلابات ثم التقسيم بعد استنزافها،هم مستعدون وبانتظار فرصة للتنفيذ — د. تركي فيصل الرشيد (@TurkiFRasheed) June 15, 2017

وأضاف الكاتب السعودي المعروف ” نعيش بمرحلة انتقالية قد تختفي فيها دول وأنظمة. على قادة دول الخليج الحذر و التخلي عن #وهم_القوة فهم الأكثر عرضة لذلك “.

نعيش بمرحلة انتقالية قد تختفي فيها دول وأنظمة.على قادة دول الخليج الحذر و التخلي عن #وهم_القوة فهم الأكثر عرضة لذلك. #تحصين_الجبهة_الداخلية — د. تركي فيصل الرشيد (@TurkiFRasheed) June 15, 2017

وزاد على ما سبق قائلاً ” أرى أن السياسة الخارجية لادارة #ترامب ستواصل الغمز والتحريض و خاصة لدينا لخدمة مصالحها ومصالح الـ ١٪ التي تمثل طبقة الاغنياء و #دولة_الشركات “.

أرى أن السياسة الخارجية لادارة #ترامب ستواصل الغمز والتحريض و خاصة لدينالخدمة مصالحها ومصالح الـ ١٪ التي تمثل طبقة الاغنياء و #دولة_الشركات — د. تركي فيصل الرشيد (@TurkiFRasheed) June 15, 2017

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