استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، مساء الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد تنفيذهم عملية طعن في باب العامود بالقدس المحتلة.

وأعلنت مصادر عبرية أن مجندة اسرائيلية أصيبت بجروحٍ حرجة جراء تعرضها لعملية طعن، وشرطيّ بجروح طفيفة، فيما أعدمت قوات الاحتلال الشبان الثلاثة في المكان.

وقالت وسائل إعلامٍ عبرية إن أحد المهاجمين كان بحوزته سلاح رشّاش من نوع “كارلو”.

واستنفرت قوات الاحتلال عناصرها في أرجاء المدينة المقدسة، وشرعت بأعمال بحث وتمشيط واسعة، مدعية أن شاباً رابعاً فرّ من موقع العملية، حيث تشتبه في علاقته بمنفذي العملية.

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