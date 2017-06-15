شن الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة ، الدكتور ، هجوما عنيفا على دول رباعية المقاطعة لقطر، واصفا إياها بالسمكة التي أكلت ، مؤكدا بأنها فشلت في سياساتها الإقليمية وفقدت ثقة شعوبها.

 

وقال “اليوسف” في تدوينات له عبر حسابه بموقع المصغر “” رصدتها “وطن”:” حكومات المقاطعة هي أقرب الى السمكة التي أكلت سم لأنها فشلت في سياساتها الأقليمية وفقدت ثقة الشعوب بثوراتها المضادة وتواجه أزمات داخلية “.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” عندما ترى حكومات جل همها طمس وتشويه معتقدات وتهميش شعوبها والكيد لمن يخرج عن توجهاتها والتعاون مع أعداء فاعلم انها مأزومه”.

و

كانت دول رباعية المقاطعة لقطر والتي دعمت رسميا وبكل ما أوتيت من قوة لثورات الربيع العربي، قد لجأت إلى فرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية على كل من يبدي تعاطفا مع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Also published on Medium.