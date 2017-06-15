شن الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، الدكتور يوسف خليفة اليوسف، هجوما عنيفا على دول رباعية المقاطعة لقطر، واصفا إياها بالسمكة التي أكلت السم، مؤكدا بأنها فشلت في سياساتها الإقليمية وفقدت ثقة شعوبها.

وقال “اليوسف” في تدوينات له عبر حسابه بموقع المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حكومات المقاطعة هي أقرب الى السمكة التي أكلت سم لأنها فشلت في سياساتها الأقليمية وفقدت ثقة الشعوب بثوراتها المضادة وتواجه أزمات داخلية “.

حكومات المقاطعة هي أقرب الى السمكة التي أكلت سم لأنها فشلت في سياساتها الأقليمية وفقدت ثقة الشعوب بثوراتها المضادة وتواجه أزمات داخلية . — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 15, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” عندما ترى حكومات جل همها طمس وتشويه معتقدات الأمة وتهميش شعوبها والكيد لمن يخرج عن توجهاتها والتعاون مع أعداء الأمة فاعلم انها مأزومه”.

عندما ترى حكومات جل همها طمس وتشويه معتقدات الأمة وتهميش شعوبها والكيد لمن يخرج عن توجهاتها والتعاون مع أعداء الأمة فاعلم انها مأزومه. — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 15, 2017

و

كانت دول رباعية المقاطعة لقطر والتي دعمت رسميا وبكل ما أوتيت من قوة الثورات المضادة لثورات الربيع العربي، قد لجأت إلى فرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية على كل من يبدي تعاطفا مع قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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