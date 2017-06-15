في إطار حرب الشيطنة التي تقودها السعودية والامارات وخلفهم البحرين ومصر, زعم السفير البحريني في لندن، فواز بن محمد آل خليفة، ارتباط قطر بالجماعات الليبية الإرهابية.

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة “تلغراف” البريطانية، أبدى السفير البحريني، استياءه بعدما ربطت تقارير الانتحاري المسؤول عن تفجيرات مانشستر الأخيرة، التي راح ضحيتها 22 شخصاً، سلمان العبيدي، بجماعات ليبية إرهابية مدعومة من الدوحة.

وقال سفير البحرين في لندن، إن “هناك قلقا متزايداً في البحرين من علاقات تربط المجموعات الإرهابية المتطرفة المدعومة من قطر، والجماعات الإرهابية التي ترتكب الفظائع مثل تلك التي شهدتها بريطانيا مؤخراً”.

وعلى ما يبدو غابت عن ذهن السفير البحريني في لندن جملة “الإرهاب القطري تخطى المحيطات” في الاتهامات التي ساقها ضد الدوحة زاعما ان لديه معلومات كثيرة حول الامر.

وأضاف “تزعزع قطر الاستقرار في بلدي أيضاً، بدعمها لجماعات إرهابية مثل سرايا الأشتر، التي نفذت تفجيرات واغتيالات استهدفت مسؤولين أمنيين في البحرين”.

كما أكد السفير على أن دعم قطر لجماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة في ليبيا وسوريا زاد الموقف سوءا في البلدين، وأدى إلى فوضى كبيرة ساهمت بأزمة اللاجئين التي يشهدها العالم الآن.

وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها البحرين بجانب المملكة السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، تمثل إنذارا جديا لقطر.

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