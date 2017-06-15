أطلق أميركي من أصل سوداني، يدعى نور الدين عبد القادر الأمين ويعمل خبيراً للترجمة بمجلس الشورى القطري اسم «تميم» على مولوده الذي رزق به يوم 8 يونيو الحالي عقب 3 أيام من إعلان حصار قطر من جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين.

وقال نور الدين لصحيفة «العرب» القطرية إنه أطلق اسم «تميم» على ابنه تيمناً بالشيخ تميم بن حمد اَل ثاني أمير البلاد، ودعماً للحملة التي أطلقها أبناء دولة قطر باسم « تميم المجد» في جميع أنحاء قطر، وتوحد خلفها كل من يقيم على أرض قطر من مواطنين ومقيمين.

وطالب نور الدين كل من يقيم على أرض قطر الطيبة بالتضامن مع شعبها ضد الحصار الجائر الذي فرض عليها من الدول الثلاث، وأكد أهمية الدعاء في هذه الأيام المباركة من قبل الجميع حتى تزول هذه الغمة التي ضربت أرض الخليج، مضيفاً أن قطر جزء من البيت الخليجي، وأنها حققت الريادة في كافة المجالات.

وأضاف أن الجهود المستمرة للدوحة في دعم المستضعفين في كافة أرجاء المعمورة وإيوائها لكل مضيوم ليس غريباً عليها فهي كعبة المضيوم بحق، وقد تبوأت مكانة عالمية جعلتها قبلة للأنظار ونموذجاً يحتذى به في العمل الإنساني بكافة أنحاء العالم.;

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