كشفت القناة التلفزيونية الاسرائيلية “20”، الاربعاء، المبادئ الأمريكية التي ستشكل الأساس لاستئناف المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية، والتي جرى تسليمها للطرفين من قبل مستشار الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الاوسط جيسون جرينبلات.

وأشار موقع القناة إلى أن هذه المبادئ تشمل مرحلتين الأولى تهدف لخلق الثقة بين الطرفين للتوصل الى اتفاقية نهائية تشمل قضايا رئيسية عليها خلاف كبير، وستبدأ المفاوضات مباشرة بعد اجتماع ثلاثي سيعقد في الولايات المتحدة شهر ايلول القادم، يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء اسرائيل نتنياهو والرئيس الفلسطيني “أبو مازن”.

وأضاف الموقع أن المرحلة الأولى تشمل كبح جماح “تقييد” البناء في المستوطنات أثناء المفاوضات، وترتيبات أمنية بمساعدة الولايات المتحدة، والعمل المشترك لمواجهة “الارهاب”، وفي هذا الجانب تدخل الاردن ودول الخليج ضمن هذه الترتيبات لإعطاء دفعة قوية لمكافحة العناصر الاسلامية المتطرفة، ويتعين على كل طرف تحديد مستقبلة بالسلام والعيش المشترك، مقابل ذلك تقوم الدول العربية بنسج علاقات طبيعية مع اسرائيل أثناء المفاوضات، والتي سيكون لها تأثير ايجابي كبير على الاقتصاد الاسرائيلي ما يسهل قبول الاسرائيليين بما ستفضي به المفاوضات في المرحلة الثانية.

وأشار الموقع أنه على ضوء ما سيتم التوصل إليه في المرحلة الأولى من المفاوضات والتي ستعيد الثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، يتم بحث قضية القدس واللاجئين للتوصل الى اتفاقي نهائي ينهي الصراع، وكان تأجيل موضوع القدس واللاجئين للمرحلة الثانية رغبة أمريكية.

وأضاف الموقع أن اسرائيل طلبت مقابل استئناف المفاوضات وقف “التحريض” الفلسطيني بكافة اشكاله، ووقف دعم “المخربين” وابناء عائلاتهم من قبل السلطة الفلسطينية، والمقصود هنا وقف رواتب الأسرى الفلسطينيين والشهداء والجرحى.

Also published on Medium.