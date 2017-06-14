في رد قوي ومزلزل، ردت صحيفة “الراية” القطرية على فتاوي هيئة كبار العلماء في السعودية، وعلى خطباء المسجد الحرام، بعد تأييدهم وتبنيهم للموقف السعودي بشكل أعمى، ناعتة هيئة كبار العلماء بـ”هيئة كبار المنافقين”.

وجاء الرد المهاجم والمستنكر لموقف العلماء والدعاة السعوديين، في مقال لمدير التحرير عبد الله طالب المري، فاضحا فيه جميع الادعاءات الملفقة لقطر ومذكرا الدعاة السعوديين بماضيهم.

واحتوت الصفحة الأولى لصحيفة “الراية” على عدد من المانشيتات القوية ننقل لكم أبرزها:

تحت عنوان “هيئة كبار المنافقين”..المفتي أقحم الدين بالسياسة واستخدم الإفتاء في تحليل قطع العلاقات مع قطر.

السديس استخدم منبر الحرم بوصف قطع اعلاقات مع قطر بالسديدة.

وتطرقت الصحيفة إلى الداعيتين عائض القرني ومحمد العريفي بعد تأييدهما لقرارات السعودية ضد قطر:

-اتضح لنا رجال دين يروجون للعطور والغتر.

-آخر يسرق الكتب.

وكانت صحيفة “الوطن” القطرية قد شنت هجوما عنيفا على الإمارات ناعتة إياها بالحاقدة، وان حلمها باستضافة مونديال 2022 بدلا عن قطر هو بمثابة “عشم إبليس في الجنة”.

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