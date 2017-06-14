تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” صورة تظهر مدى استحقار واشمئزاز وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية برجيت زيبريش من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قام بزيارة عمل إلى ألمانيا التقى خلالها المستشارة أنجيلا ميركل.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن” يظهر السيسي وهو بجوار الوزير الالمانية أثناء توقيع بعض الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين، متخذا وضعية مضحكة وغير برتوكولية، في حين تنظر له الوزيرة بازدراء كامل.

وأصبحت الصورة مادة دسمة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماع الذين ما فتئوا أن أن يعلقوا على الصورة بشكل ساخر جدا.

يشار أى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يشارك في أعمال قمة مجموعة العشرين التي تنظمها الرئاسة الألمانية للشراكة مع إفريقيا تحت شعار “الاستثمار في مستقبل مشترك”.

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