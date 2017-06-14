اظهرت عدة مقاطع فيديو صادمة، مواطنين سعوديين معدومي الحال، يبحثون عن الطعام في حاويات القمامة، في مفارقةٍ غريبة، بعدما أنفق “آل سعود” أكثر من 400 مليار دولار على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنته “إيفانكا”، خلال زيارته للمملكة أيار/مايو الماضي.

وبيّن أحد تلك المقاطع امرأةً وبجانبها طفلٌ صغير، تبحث عن الطعام في إحدى حاويات القمامة، وقد طلب مصوّر المقطع من تلك المرأة رقم جوّال للتواصل معها لمساعدتها، غير أنه لم يتمكن من الحصول عليه، كون السيدة لا تحمل جوالاً.

وفي فيديو آخر، قال مصوّره إنه التقطه في نهاية شارع 60 في مدينة جدّة، أمام أحد المراكز التجارية، ظهر فيه مسنّ يُقلّب كيس قمامة بحثاً عن الطعام، قبل أن يترجّل سائق المركبة ليتحدث الى المسن، حيث سأله عن جنسيته، فأجابه أنه مواطن سعوديّ، وعرّف عن اسمه بـ”سعد”.وقال إنه لا يملك وظيفة ولا دخلاً، وهو ما اضطره للبحث عن الطعام في القمامة ليطعم نفسه وأولاده!!.

وظهرت امرأةٌ في مقطعٍ ثالث وهي تُخرج -على ما يبدو- رغيف خُبز من داخل حاوية للقمامة، وتضعها في كيس، وتواصل البحث.

واستصرخت أمٌّ سعودية مطلقة في فيديو آخر، المسؤولين وقف َ معاناتها، حيث قالت في مقطع صورته إنّها تعمل على “بسطة” لبيع الشاي والقهوة للمارة، كي تعيل أولادها، وتدفع إيجار منزلها، حيث قالت إن حقوق المرأة المطلقة والأرملة قد ضاعت.

وتساءلت: ” لماذا لا يسمعنا الملك .. أليس لنا حقوق؟”.

لكنّ الصادم انه تم إحراق البسطة التي كانت تعتاش منها الأم، ومنعها من التواجد في المكان، وفق ما ذكر أحد المواطنين الذين صوّروا فيديو للواقعة.

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