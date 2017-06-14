أكد المفكر الكويتي الكبير، الدكتور عبدالله النفيسي أنه ينبغي الإسراع في إنقاذ مجلس التعاون الخليجي، وحل الأزمة الخليجية قبل أن ينفرط العقد ويصبح المجلس فريسة لإيران.

وقال “النفيسي” في تدوينات لع هبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” النزاعات كلما طالت إستطالت وتعقدت فينبغي الإسراع في حل هذا النزاع الخليجي وإنقاذ ( مجلس التعاون)قبل أن ينفرط وإيران بانتظار الفريسه”.

النزاعات كلما طالت إستطالت وتعقدت فينبغي الإسراع في حل هذا النزاع الخليجي وإنقاذ ( مجلس التعاون)قبل أن ينفرط وإيران بانتظار الفريسه . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) June 14, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” أول خطوه مهمه للغايه هي : وقف هذا التصعيد الإعلامي من كل الأطراف فلن نحصد منه إِلَّا المر والعلقم . ثاني خطوه التشديد على المرجعيه الشرعيه “.

أول خطوه مهمه للغايه هي : وقف هذا التصعيد الإعلامي من كل الأطراف فلن نحصد منه إِلَّا المر والعلقم . ثاني خطوه التشديد على المرجعيه الشرعيه . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) June 14, 2017

وناشد ” النفيسي” الجميع بالحل قائلا: ” فنحن على أبواب ( العشر الأواخر)وفي شهر رمضان وحتى تيلرسون – واخجلاه-بات يذكرنا بذلك. اليقظه اليقظه ياجماعه فضَّوها سيره . الضباع حولناكثيره”.

فنحن على أبواب ( العشر الأواخر)وفي شهر رمضان وحتى تيلرسون – واخجلاه-بات يذكرنا بذلك. اليقظه اليقظه ياجماعه فضَّوها سيره . الضباع حولناكثيره. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) June 14, 2017

Also published on Medium.