أكد المفكر الكويتي الكبير، الدكتور عبدالله أنه ينبغي الإسراع في إنقاذ الخليجي، وحل قبل أن ينفرط العقد ويصبح المجلس فريسة لإيران.

 

وقال “النفيسي” في تدوينات لع هبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” النزاعات كلما طالت إستطالت وتعقدت فينبغي الإسراع في حل هذا وإنقاذ ( مجلس التعاون)قبل أن ينفرط وإيران بانتظار الفريسه”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” أول خطوه مهمه للغايه هي : وقف هذا التصعيد الإعلامي من كل الأطراف فلن نحصد منه إِلَّا المر والعلقم . ثاني خطوه التشديد على المرجعيه الشرعيه “.

 

وناشد ” النفيسي” الجميع بالحل قائلا: ” فنحن على أبواب ( العشر الأواخر)وفي وحتى تيلرسون – واخجلاه-بات يذكرنا بذلك. اليقظه اليقظه ياجماعه فضَّوها سيره . حولناكثيره”.

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