طرح الإعلامي الجزائري، حفيظ دراجي مجموعة من التساؤلات حول الهجمة من قبل دول رباعية المقاطعة على “قطر”، مؤكدا بأن الأجوبة بدأت تظهر تباعا.

وقال “دراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” طارحا مجموعة من التساؤلات: ” لماذا قطر بالذات؟ ولماذا الآن؟ وعلى من سيأتي الدور لاحقا ؟ لماذا الحصار بكل هذا الإصرار على شعب وبلد جار ؟ لماذا لم نحاصر إسرائيل ولم نحاصر إيران ولم نحاصر داعش؟ لماذا هذا الرفض لكل سبل المصالحة التي سعت إليها الكويت؟ ولماذا اختفت اصوات المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية، واختفت الأصوات العاقلة التي تدعوا الى التهدئة وتحكيم العقل؟”.

وأضاف قائلا: “مالذي طرأ على سياسة قطر موخرا وأدى الى اعلان الحرب عليها فجأة ودون مقدمات؟ هل كانت زيارة ترامب للمنطقة وراء الحصار؟ وهل هي مقدمة لحرب طويلة لتصفية القضية الفلسطينية و تصفية حسابات قديمة ؟”.

واختتم “هي أسئلة بدأت تظهر معالم أجوبتها مع الوقت!”.

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