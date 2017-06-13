قالت “ام.اس.سي” ثاني أكبر شركة في العالم لخطوط شحن الحاويات، إنها ستقدم خدمة جديدة للشحن الملاحي إلى قطر من سلطنة عمان وذلك بعد أسبوع من قيام دول خليجية بفرض قيود على الموانئ والتجارة على الدوحة.

وأكدت المجموعة السويسرية المملوكة ملكية خاصة في بيان لها أن “ام.اس.سي” لم تتوقف قط عن قبول الحجوزات إلى قطر بينما كانت تتفقد خيارات لمسارات بديلة”.

يشار إلى أنه وضمن الخطط البديلة لكسر الحصار البحري والجوي والبري المفروض من رباعية المقاطعة على قطر، أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ “مواني قطر” عن تدشين خط مباشر يربط “ميناء حمد” بـ”ميناء صحار” بسلطنة عمان ضمن خدمة “دي أم جي” التابعة لشركة الملاحة القطرية “ملاحة”.

وأوضحت مواني قطر أنه في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة وبتوجيه من وزارة المواصلات والاتصالات تم العمل بالتنسيق مع الشركاء على ضمان استمرارية العمليات التجارية والشحن داخل وخارج دولة قطر وذلك في إطار جهود وزارة المواصلات والاتصالات لبناء شراكات جديدة من شأنها تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية ودعم مكانة ميناء حمد كبوابة رئيسية للتجارة مع العالم.

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