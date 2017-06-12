شن المفكر المصري ورئيس مركز هويتي لدراسات القيم، الدكتور إبراهيم الديب، هجوما عنيفا على مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ، بعد اعتباره بأن حصار قطر من قبل (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مصلحة للمسلمين.

وقال”الديب” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مفتي السعودية بعد فتوي جواز حصار شعب قطر والمقيمين بقطر ..4مليون مسلم ..اركن شمال بجوار اخواتك مضللي الامة.. شاء الله ان يفضحك علي العالمين”.

مفتي السعودية بعد فتوي جواز حصار شعب قطر والمقيمين بقطر ..4مليون مسلم ..اركن شمال بجوار اخواتك مضللي الامة.. شاء الله ان يفضحك علي العالمبن — د. ابراهيم الديب (@DrIbrahimAldeeb) June 12, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” الحمد لله ازمة قطر والخلبج كشفت وفضحت قادة ساسة وعلماء مزيفين ‘ كما بينت معادن دول وزعماء وعلماء حقيقين …والله اية من ايات الله”.

الحمد لله ازمة قطر والخلبج كشفت وفضحت قادة ساسة وعلماء مزيفين ‘ كما بينت معادن دول وزعماء وعلماء حقيقين …والله اية من ايات الله — د. ابراهيم الديب (@DrIbrahimAldeeb) June 12, 2017

وكان مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ، قد تبنى وجهة نظر بلاده في حصار قطر، زاعما في تصريحات أدلى بها لصحيفة “عكاظ” السعودية بأن الحصار منفعة وفي مصلحة المسلمين عامة.

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