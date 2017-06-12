شن المفكر المصري ورئيس مركز هويتي لدراسات القيم، الدكتور إبراهيم الديب، هجوما عنيفا على مفتي المملكة العربية السعودية ، بعد اعتباره بأن حصار من قبل (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مصلحة للمسلمين.

 

وقال”الديب” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” مفتي السعودية بعد فتوي جواز حصار شعب قطر والمقيمين بقطر ..4مليون مسلم ..اركن شمال بجوار اخواتك مضللي الامة.. شاء ان يفضحك علي العالمين”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” الحمد لله ازمة قطر والخلبج كشفت وفضحت قادة ساسة وعلماء مزيفين ‘ كما بينت معادن دول وزعماء وعلماء حقيقين …والله اية من ايات الله”.

 

وكان مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ، قد تبنى وجهة نظر بلاده في حصار قطر، زاعما في تصريحات أدلى بها لصحيفة “” السعودية بأن الحصار منفعة وفي مصلحة عامة.

 

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