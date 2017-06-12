كشف موظف سابق في “ماكدونالدز”، أكثر مطاعم الوجبات السريعة شعبية في العالم، أسرار وكواليس تحضير الأطعمة ربما قد تسمع بها لأول مرة.

وقال الموظف، في قائمة نشرها بعنوان “أشياء يقوم بها موظف ماكدونالدز ولن يعترف بها أبدا”، إن من بين هذه الأشياء مطالبة المسؤولين الموظفين بإضافة الكثير من الثلج في مشروبات الزبائن.

وأضاف أن الموظف بعد نهاية دوامه “يلتهم” بقايا الأكل ولا يعطي للزبائن إلا نصف حزمة من البطاطا المقلية.

وتابع “في حال طلب أحد الزبائن فطائر التفاح ولم تكن جاهزة فإننا نقول له إنها نفذت وتستغرق وقتا طويلا حتى تصبح جاهزة، وذلك حتى لا نكلف أنفسنا عناء طهيها”.

ووفق ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن الموظف ذاته، فإن أصابع الأسماك التي تأتي في وجبة “هابي ميل” لا يتم طهيها إلا في حال طلبها.

كما كشف أن ماكدونالدز يتوفر على كميات كبيرة جدا من “المايونيز” في المطبخ، وفي حال طلبتها من أحد الموظفين بـ”لباقة” فسيمدك بها.

أما فيما يخص السؤال الذي يطرحه زبناء عديدون حول صلصات السندويتشات، فقال المصدر نفسه “الصلصات تختلف من ساندويتش إلى آخر، حيث أن صلصة ماك شيكن ليست هي صلصة مايو شيكن وتختلف أيضا عن صلصة شيكن ليجند…”، مشيرا إلى أن الصلصة في هذا الساندويتش الأخير هي الأفضل على الإطلاق.

وقال متحدث باسم ماكدونالدز “كل ما جاء على لسان هذا الموظف السابق هو مجرد ادعاءات.. لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات الغذائية والتشغيلية”، مضيفا “يتعذر علينا إجراء مزيد من التحقيق في الأمر دون معرفة مصدر هذا الكلام”.

Also published on Medium.