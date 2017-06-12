عصام الحضري يُبعِد مايكرفون قنوات bein sports في المؤتمر الصحفي بعد مواجهتهم مع تونس

في تصرفٍ غير متوقع من لاعبٍ بحجه، أقدم حارس مرمى المنتخب المصري عصام الحضري، على إبعاد مايكروفون قناة beIN SPORTS من أمامه، خلال مؤتمرٍ صحفيّ، الإثنين.

وكان “الحضري” يتحدّث في مؤتمر صحفيّ عن ما رددته تقارير حول أنه شعر بالغضب إزاء استبعاده من تشكيلة المنتخب المصري في مباراته الإثنين، مع المنتخب التونسي والتي خسرها الأول صفر-1، في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقررة بالكاميرون.

وعلّق المذيع بقناة “الجزيرة” هيثم أبو صالح على تصرف “الحضري” بالقول: “مدير المنتخب المصري يبعد مايكروفون بي إن سبورت خلال حديث عصام الحضري قائد المنتخب بعد مواجهة #مصر و #تونس #المهنية_مقابل_التخلف”.

مدير المنتخب المصري يبعد مايكروفون بي إن سبورت خلال حديث عصام الحضري قائد المنتخب بعد مواجهة #مصر و #تونس #المهنية_مقابل_التخلف pic.twitter.com/wcIRSRNyqv — هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) ١٢ يونيو، ٢٠١٧

يُشار إلى أنّ السعودية، الاثنين، حجبت موقع قناة “beIN SPORTS” الرياضية القطرية.

وعند محاولة فتح الموقع في السعودية تظهر للمستخدم عبارة “عفوا .. الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام.”

يذكر أن موقع “beIN SPORTS” يوفر بثا مباشرة للقنوات الرياضية على الإنترنت للمشتركين، ولكن مع هذا الحجب فإن القنوات لن تتوفر بعد الآن عبر في السعودية عبر الويب.

وفي وقت سابق حجبت شركتا “اتصالات” و”دو”، في الإمارات قنوات “beIN SPORTS” بالكامل من قائمة خدماتهما ضمن إجراءات المقاطعة.

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