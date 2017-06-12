كشف المعارض السعودي البارز، غانم الدوسري، أن النظام السعودي يسعى لإحداث انقلاب في قطر، مؤكدا وبالصور أن النظام قام بدعوة عدد من شيوخ قبيلة آل مرة القطرية إلى السعودية على متن طائرة سعودية خاصة.

وقال “ألدوسري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” معلومة مهمة وصل إلى الصالة الخاصة في مطار الملك فهد مشايخ آل مره بناء على طلب من الملك سلمان وضم الوفد كل من ابن شريم وابو ليلة وابن نديلة”.

معلومة مهمة

وصل إلى الصالة الخاصة في مطار الملك فهد مشايخ آل مره بناء على طلب من الملك سلمان وضم الوفد كل من ابن شريم وابو ليلة وابن نديلة pic.twitter.com/GXDeTUmRSF — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) June 12, 2017

وأضف في تغريدة أخرى:” يتوقع مصدر المعلومة ان الامور قابلة للتصعيد وان ال سعود يسعون لإحداث انقلاب في قطر”.

يتوقع مصدر المعلومة ان الامور قابلة للتصعيد وان ال سعود يسعون لإحداث انقلاب في قطر pic.twitter.com/hAlBeXmnlV — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) June 12, 2017

يشار إلى أن قبيلة آل مرة كانت الداعم الرئيسي لمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد أمير قطر السابق الشيخ حمد آل ثاني عام 1996، حيث يجمع عدد كبير منهم بين الجنسيتين السعودية والقطرية.

واتهمت الدوحة بشكل مباشر السعودية بدعم المحاولة الانقلابية بالتعاون مع قبيلة آل مرة، والتي اثبتت التحقيقات تورط عدد كبير منهم بالعمليةالانقلابية والتي اصدرت على إثرها السلطات القطرية بسحب الجنسية عن عدد كبير منهم، في حين صدرت أحكاما بالإعدام بحق 19 شخصا.

ولم تنفذ حتى آيار/مايو 2010، حيث أصدر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق، قرارًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بتهمة التورط في المحاولة الانقلابية، بعد أن استجاب لطلب العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، والآن تقوم السعودية باستغلالهم مرة اخرى.

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