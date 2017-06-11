وجه الإعلامي السعودي حسين سعد الفراج، تهديدا صريحا لكل من إيران وتركيا، مشددا بأنهما سيدفعان ثمن تأييدهما للموقف القطري، في ازمة قطع العلاقات، زاعما في الوقت نفسه بأن خلافه هو مع سياسة قطر وليس حكامها ولا شعبه، متناسيا سيل الاتهامات الكاذبة التي كالته وسائل الإعلام السعودية خلا الايام الماضية.

وقال “الفراج” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الايام الثلاثه القادمه ستكون حاسمة لأزمة قطر.هناك مفاجأة ضخمة قادمة..نسأل الله أن تنتهي الأمورعلى خير..وأن يحفظ الله قطرواهلنا فيها من كل شر”.

الايام الثلاثه القادمه ستكون حاسمة لأزمة قطر.هناك مفاجأة ضخمة قادمة..نسأل الله أن تنتهي الأمورعلى خير..وأن يحفظ الله قطرواهلنا فيها من كل شر — حسين سعد الفراج (@HusainAlfarraj) June 10, 2017

وأضاف موجها تهديدا لتركيا وإيران قائلا: ” الأزمة مع سياسة قطروليست مع حكامها ولاشعبها العزيز..وستكون هناك خطوة خلال يومين ستظهر كل الحقائق..ومايفعله الاتراك وإيران اليوم سيدفعون ثمنه”.

الأزمة مع سياسة قطروليست مع حكامها ولاشعبها العزيز..وستكون هناك خطوة خلال يومين ستظهر كل الحقائق..ومايفعله الاتراك وايران اليوم سيدفعون ثمنه — حسين سعد الفراج (@HusainAlfarraj) June 10, 2017

وكانت إيران وتركيا قد أعلنتا عن استعدادهما لإرسال جميع السلع الغذائية التي تحتاجها قطر، بعد ان فرضت دولة المقاطعة العربية حصار بحريا وبريا وجويا على قطر، في حين صدق البرلمان التركي على إرسال 5000 جندي إلى قطر تفعيلا للاتفاق السابق بين البلدين.

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